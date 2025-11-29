Secondo quanto riferito dal giornalista Massimo Pavan ai microfoni del canale Youtube Tastiera Velenosa, la recente visita di Michel Platini alla Continassa potrebbe aprire scenari futuri molto interessanti per la Juventus, che dovrebbe pensare al francese per la carica di presidente.

Pavan: 'Platini alla Continassa apre scenari per il futuro che possono essere intriganti'

"Rivedere Platini alla Continassa apre scenari per il futuro che potrebbero essere molto interessanti", questo è il concetto chiave fatto passare da Massimo Pavan nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Tastiera Velenosa.

Il giornalista ha proseguito: "Alla Juventus servono personaggi che incarnino lo spirito e il DNA di questa società. Ok c'è Chiellini ma non basta, perché bisogna avere anche dirigenti che sappiano interagire con le massime cariche dello sport e che sappiano muoversi in certi contesti. Ecco perché Platini, sia per la figura di presidente ma anche per un incarico meno istituzionale, sarebbe perfetto per la società piemontese. Per questo io mi auguro che la sua figura possa essere seriamente considerata dai dirigenti della Juve per un ruolo in società. Penso anche che sarebbe un giusto premio e riconoscimento per Le Roi".

Pavan ha proseguito: "Platini se ritornasse farebbe capire meglio a questi giocatori che cosa vuol dire indossare quella maglia.

Portare la casacca della Juventus da infatti una grande responsabilità, quella di rappresentare nel mondo migliaia di tifosi. Chi attualmente si batte per questa squadra, dovrebbe inoltre capire che se giochi per la Juve lo fai per primeggiare e non per piazzarti. Quando sento parlare di qualificazione alla Champions League provo un sussulto, perché una volta erano altri gli obiettivi e non sicuramente arrivare quarto per qualificarsi nell'Europa che conta. Quello lo fanno altre società e anche bene, mentre noi dovremmo essere soddisfatti solo quando si alza una coppa. In quest'ottica, vedere Platini alla Continassa fa bene al cuore e sicuramente farebbe piacere se questa frequentazione non fosse cosi sporadica ma sempre più continuativa".

Juve, i tifosi rispondono a Pavan: 'Date a Platini un ruolo attivo, di prim'ordine'

Le parole di Pavan hanno acceso la discussione sul web fra i tifosi juventini: "Platini se decidessero di dargli un ruolo dovrebbe essere presidente, né un vice, né onorario. Dovrebbe avere un ruolo attivo di prim’ordine, una guida per difenderci in tutto e per tutto. Siamo stanchi di essere maltrattati. Vogliamo un leader che abbia voce in capitolo" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Qualcuno che mastica calcio sul serio ben venga, io aggiungerei anche Del Piero".