Secondo quanto riferito dal giornalista Marcello Chirico su Youtube, i tifosi della Juventus dovrebbero cominciare ad abituarsi all'idea di non vedere ulteriori entrate nel calciomercato estivo.

Questo perchè le cessioni, necessarie per comprare, stentano a decollare.

Juventus, Chirico avverte: 'I tifosi bianconeri si preparassero a tenersi questa squadra qui'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube lanciando un monito ai tifosi della Juventus: "Le notizie sono sempre le stesse, cioè il mercato è in stallo, siamo fermi e a questo punto io dico che forse è meglio che i tifosi si preparino a tenere questa squadra qua.

E perché dico questa cosa? Perché faccio riferimento alle dichiarazioni post-partita col Borussia di Tudor, quando il croato ha incominciato a parlare bene di Douglas Luiz. Il brasiliano doveva andare al Nottingham Forest. Era tutto praticamente fatto, ma di chiuso in realtà non c'era proprio niente, cosi come per Nico Gonzalez, per Vlahovic o per Miretti. Quindi sentendo Tudor dire che Douglas si sta allenando bene mi è scattata immediatamente una sirena".

Proprio sul brasiliano Chirico ha proseguito: "D'altronde capisco anche le perplessità delle squadre che stanno pensando ad acquisire eventualmente il calciatore sudamericano. Perché sicuramente si staranno domandando se Douglas Luiz attualmente è quello che si era visto e ammirato con l'Aston Villa o quello improponibile con la maglia bianconera.

Comolli chiede 40 milioni di euro per cederlo e prima di investire una somma simile, uno ci pensa due volte".

Il giornalista ha infine chiosato dicendo: "Detto questo io sostengo che dobbiamo prepararci al peggio, perché tenendoci tutti i calciatori di questa rosa, è giusto rifarsi ai risultati dello scorso anno. Il campo, giudice supremo di tutto, ha detto comunque che questi ragazzi possono arrivare al massimo quarti e pure faticando. Poi io mi auguro che la squadra effettivamente abbia voglia di riscatto, che abbia voglia di far bene, che siano uniti, che siano tutti con l'allenatore. Però la squadra ha dimostrato quello che può fare l'anno scorso".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Se non si investe non si possono pretendere miracoli'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "L’umore diffuso è la rassegnazione. La società non investe e non puoi pretendere di fare miracoli, fortunati se arriviamo quarti" scrive un utente su Youtube. Un altro più fiducioso invece sottolinea: "Ricordati che con il rientro di Bremer, anche le difese più mediocri riescono a trasformarsi in corazzate. Douglas Luiz ha qualità da vendere".