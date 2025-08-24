La Juventus si appresta a vivere giorni cruciali sul fronte del mercato estivo. La società bianconera è pronta a definire le ultime operazioni in entrata e in uscita in una settimana che, secondo molti osservatori, potrebbe risultare decisiva per l’assetto della squadra di Igor Tudor. Il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle trattative in corso, sottolineando come il nome di Nico Gonzalez sia al centro di tutti i discorsi: “Chi invece vorrebbe affondare, ma aspetta, è la Juventus per quanto riguarda il discorso Zhegrova, perché la Juve ha mantenuto anche negli ultimi 2-3 giorni contatti costanti con i procuratori di Zhegrova, si sta continuando a parlare, il contratto non sarebbe un problema.

Il giocatore alla Juventus andrebbe più che volentieri, naturalmente direi quando c’è l’opportunità di fare un salto del genere, ma resta ancora tutto vincolato a Nico Gonzalez”.

Nessun accordo con l’Atletico

L’argentino non rientra nei piani di Tudor e la Juventus sta provando a trovargli una sistemazione, con l’Atletico Madrid che si è fatto avanti da tempo. Tuttavia, la trattativa non è ancora entrata nella fase finale. Romano ha chiarito: “A oggi ancora non c’è un accordo tra Juventus e Atletico Madrid per Nico Gonzalez sulla valutazione del giocatore, sul pacchetto complessivo. Quindi si sta continuando a parlare, ma ancora non c’è accordo. Intanto l’Atletico fa un punto in due partite nella Liga e questo magari può essere un incentivo per l’Atletico Madrid a fare qualcosa in più sul mercato.

All’Atletico Nico andrebbe super volentieri, c’è l’opportunità di una colonia argentina, di farsi vedere anche in vista del mondiale, di cambiare aria, visto che alla Juventus il discorso per lui non sta andando nel migliore dei modi già da un anno fa, da quando è iniziato questo capitolo. Quindi seguiamolo in sviluppi Atletico-Nico perché se dovesse sbloccarsi quell’operazione, Zhegrova continua ad aspettare e sperare nella Juve”.

Il futuro di Gonzalez, dunque, appare decisivo per le altre mosse della dirigenza. L’eventuale partenza dell’argentino sbloccherebbe infatti l’arrivo di Edon Zhegrova del Lille. La volontà del kosovaro è chiara: raggiungere Torino rappresenterebbe un salto importante nella sua carriera, ma il via libera resta legato al destino di Nico Gonzalez.

La Juventus vuole anche Kolo Muani e O’Riley

Parallelamente, la Juventus continua a lavorare su altri tavoli. Damien Comolli, dirigente bianconero, insiste per riportare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già protagonista in maglia juventina negli ultimi mesi, ha espresso in più occasioni il desiderio di tornare stabilmente sotto la Mole. La trattativa non è semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi determinante.

Non solo Kolo Muani e Zhegrova: la Juventus sta monitorando con attenzione anche Matt O’Riley, centrocampista del Celtic, profilo che piace molto per completare la mediana. In questa fase, la dirigenza bianconera è chiamata a prendere decisioni rapide, consapevole che la sessione estiva volge al termine e che Tudor ha bisogno di una rosa definita per affrontare al meglio la stagione.

Romano, nelle sue analisi, ha riassunto così il momento dei bianconeri: “Juve che parla con Kolo Muani, O’Riley, con Zhegrova entrando in una settimana che ci darà finalmente le risposte conclusive su questa mercato anche bianconero”.