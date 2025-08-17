Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un post sul proprio account X nel quale ha sottolineato come Jonathan David non sembri quel centravanti di livello assoluto in grado di risolvere i problemi della compagine bianconera. Ravezzani ha poi commentato il 2-1 inferto dagli uomini di Tudor all'Atalanta nell'amichevole di ieri sera.

Juventus, Ravezzani scettico: 'Non so se David potrà cambiare il destino del club bianconero'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un post sul proprio account X dedicato al nuovo centravanti della Juventus: "Al momento (e sottolineo al momento) David non sembra il centravanti in grado di cambiare i destini della Juve.

Un po’ come Giménez per il Milan. Buoni realizzatori, ma non fenomeni. Poi, magari, entrambi mi smentiranno, ma serve un’alternativa di peso per i due club".

Ravezzani, commentando l'amichevole disputata e vinta dalla Juventus contro l'Atalanta per 2-1 nella serata di ieri, ha poi sottolineato come il primo tempo rappresenti il momento più indicativo per valutare lo stato della squadra. Contro un’Atalanta priva di tre titolari di rilievo, i bianconeri hanno offerto una prestazione discreta: positive le prove di Yildiz, Conceição e Thuram, mentre Koopmeiners è apparso anonimo e Jonathan David poco incisivo. In crescita Andrea Cambiaso, mentre la difesa è stata giudicata sufficiente. Nico González, schierato come esterno basso, ha meritato una valutazione sufficiente.

Nella ripresa, la Juventus ha trovato il gol con David, autore di una brillante mezza rovesciata da rapina, ma l’ingresso di Dusan Vlahovic al suo posto ha inciso in maniera più significativa: l’attaccante serbo ha realizzato una rete e creato alcune azioni pericolose in contropiede, mettendo in evidenza le sue qualità da attaccante verticale. La retroguardia, però, si è mostrata disattenta in occasione della rete dell’Atalanta, con Kalulu protagonista in negativo nell’azione del 2-1.

Juventus, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Era da tempo che non si vedeva un attaccante tanto bravo a dettare il passaggio'

Le parole di Ravezzani su Jonathan David hanno acceso il dibattito fra i tifosi della Juventus sul web: "Io credo che noi tifosi bianconeri non vedevamo un centravanti di manovra così bravo a dettare sempre il passaggio giusto da tanto tempo.

Con trequartisti così tecnici e propensi al gol è il giocatore perfetto, anche se non è un bomber", scrive un utente su X evidentemente non allineato col pensiero di Ravezzani. Un altro poi aggiunge: "Insomma, viene da 3 stagioni consecutive con 25 gol. Non è Haaland né Lewandowski, ma comunque la butta dentro con frequenza. La stagione scorsa è andato in doppia cifra anche con gli assist, quindi segna e fa segnare. Il precampionato conta zero".