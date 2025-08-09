Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dal giornalista Marcello Chirico su YouTube, il 13 agosto dovrebbe essere la data in cui Randal Kolo Muani tornerà a vestire la maglia della Juventus.

Juventus, Chirico: 'La data da segnare per il ritorno di Kolo Muani in bianconero sarà il 13 agosto'

Il giornalista Marcello Chirico ha rivelato sul proprio canale YouTube la data in cui Randal Kolo Muani potrebbe tornare alla Juventus: "Il transalpino è stato accostato anche al Newcastle, una società che sta vendendo Isak e che di conseguenza è a caccia di un numero 9, ma, da quello che so, il francese vuole solo la Juventus.

I miei informatori sono certi che l'operazione con il PSG si farà e che il centravanti tornerà a vestire la maglia bianconera. Anzi, il 13 agosto è la data che ha posto Comolli per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Continassa. Il direttore generale, il giorno dell'amichevole che si disputa ogni anno con la Next-Gen, vuole presentare al pubblico bianconero, che sembra già bello nutrito per l'evento in questione, il bomber classe '98".

Chirico ha proseguito: "Perché Kolo Muani vuole solo la Juventus? Perché il francese ha parlato con Tudor, che gli ha assicurato di avere un posto fisso nella formazione bianconera. Cosa che ad esempio non avrà Dusan Vlahovic: il serbo gode di un gradimento mai nascosto di Igor Tudor, che in passato ha speso parole di elogio importanti per il classe 2000.

Tuttavia, anche il tecnico croato deve fare i conti con le volontà della società e la Juventus ormai ha deciso di fare fuori Vlahovic dalla squadra. Non vogliono più che gravi sui bilanci della società e quindi sarà messo ai margini del progetto".

Il giornalista ha concluso: "So che molti si staranno domandando come farà la Juve ad acquisire Kolo Muani senza aver prima ceduto Vlahovic, anche perché il PSG almeno 40 milioni per il centravanti li vuole. Io, però, sono certo che una soluzione sarà trovata e così la società bianconera metterà ulteriore pressione al serbo. Ovviamente, nel mercato tutto può succedere e il classe 2000 può anche impuntarsi e restare tutto l'anno alla Continassa".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Siamo sicuri che Kolo Muani serve così tanto?'

Le parole di Chirico hanno diviso il suo nutrito gruppo di follower: "Avremmo bisogno di un attaccante che segni, sicuri che Kolo Muani sia rispondente a questa esigenza? Il rinforzo che urge a questa squadra deve essere fatto al centro del campo, è lì che si deve intervenire", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Solo io lascerei perdere Kolo Muani e punterei su un altro prospetto tipo Krstović, che costerebbe la metà e avremmo poi pure i soldi per acquistare un centrocampista? Perché a mio avviso 50 o 60 milioni il francese non li vale, un giocatore a quelle cifre dovrebbe fare almeno 30 gol e lui sinceramente tutti questi numeri non li ha mai fatti".