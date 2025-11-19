Il sud Italia continua a dimostrarsi una delle culle più calorose del tifo calcistico nazionale. Dai palcoscenici della Serie A fino ai campi più caldi della Serie C, la passione meridionale resta un marchio di fabbrica che non conosce categoria. Non solo in trasferta, ma anche in casa i numeri parlano chiaro: anche in un periodo di oscillazioni sportive, cambi di proprietà, retrocessioni e saliscendi vari, il pubblico del Sud risponde sempre “presente”. Anche nel prossimo weekend si prevedono numeri importanti negli stadi italiani.

Napoli dominatore assoluto

In cima alla piramide c’è ovviamente il Napoli, che con una media di 51.252 spettatori si conferma nettamente la squadra più seguita del Meridione e tra le più calorose d’Italia.

Lo stadio Maradona, insomma, continua a essere un catino che ribolle.

Palermo e Lecce, ottimi numeri

Subito dietro, e con uno stacco importante, c’è il Palermo, che anche in Serie B riesce a portare al Barbera una media da big di categoria: 30.575 spettatori.

Terza piazza per il Lecce, stabile nelle sue presenze, con 25.914 tifosi.

Catania tra le big, ottimo pubblico per la Salernitana

In Serie C spicca il dato del Catania, tornato a livelli di pubblico impressionanti: 17.724 spettatori di media, numeri da categorie superiori.

In Serie A il Cagliari si colloca nella fascia centrale con 15.963 tifosi, mentre la Salernitana, nonostante la retrocessione, continua a garantire una media di 12.608 sostenitori presenti. In B il Bari, pur attraversando stagioni delicate, mantiene 11.649 presenze medie. Seguono le piazze calde di Avellino (9.676) e Catanzaro (9.145), sempre fedeli nonostante le difficoltà. Bene anche il Frosinone, che registra 10.572 spettatori.

In Serie C resistono piazze importanti come Benevento (6.062), Crotone (4.448), Juve Stabia (4.204). Più in difficoltà Foggia, Cosenza e il caso particolare del Sorrento (253), che però, va sottolineato, non gioca nella propria città. Balzano all'occhio, infine, i numeri bassi di piazze storiche come Foggia e Cosenza: in entrambi i casi le tifoserie hanno deciso di disertare, in aperta contestazione con la proprietà.

Gli stadi con meno spettatori al sud

Sorrento – 253

Picerno – 820

Giugliano – 1.108

Cosenza – 1.125

Foggia – 1.195

Altamura – 1.929

Cerignola – 2.000

Casarano – 2.261

Monopoli – 2.266

Casertana – 2.333

Cavese – 2.467

Latina – 2.613

Potenza – 3.013

Siracusa – 3.297

Trapani – 3.317

Juve Stabia – 4.204

Crotone – 4.448

Benevento – 6.062

Catanzaro – 9.145

Top ten, la classifica spettatori del sud Italia