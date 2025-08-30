La Juventus lavora sul mercato alla ricerca di un’opportunità. Il club bianconero, guidato da Igor Tudor, si muove con attenzione in questi ultimi giorni di trattative, cercando di rafforzare la rosa senza stravolgere i piani economici fissati dalla dirigenza. Nonostante le difficoltà, la Vecchia Signora continua a monitorare profili di livello internazionale, con la speranza di cogliere occasioni concrete prima del termine della sessione estiva.

Uno dei nomi più caldi in casa Juventus è quello di Loïs Openda, attaccante dell’RB Lipsia. Il centravanti belga è considerato un giocatore di grande prospettiva e già oggi capace di incidere in maniera decisiva nei top campionati europei.

Come rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il nome di Loïs Openda è da seguire con attenzione fino alla fine del mercato.

Valutazione alta

Un interesse concreto che però deve fare i conti con la concorrenza: anche alcuni club della Premier League, tra cui Sunderland e Aston Villa, si sarebbero infatti mossi con decisione sul calciatore, aumentando la competizione.

Il problema principale resta la valutazione che il Lipsia fa del suo attaccante. Il club tedesco non sembra intenzionato a fare sconti e chiede più di 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante, che in questo momento la Juventus deve valutare con estrema cautela, considerando i vincoli economici che la società si è imposta per non compromettere la stabilità finanziaria.

Nico Gonzalez dovrebbe restare a Torino

Parallelamente al fronte acquisti, in casa Juventus si parla anche di possibili cessioni. In particolare il nome di Nico Gonzalez continua ad essere accostato all’Atletico Madrid, ma gli spagnoli proseguono nel proporre un prestito mentre Comolli vorrebbe un addio definitivo a fronte di circa 30 milioni di euro.

Il destino di Nico Gonzalez sembra quindi legato alla volontà della Juventus di non accettare soluzioni temporanee. La linea è quella di preservare il valore dei propri calciatori e mantenere intatta la qualità della rosa, senza cessioni al ribasso che potrebbero indebolire il progetto tecnico.

A confermare l’importanza di Gonzalez ci ha pensato lo stesso Igor Tudor, che in conferenza stampa ha voluto chiarire la sua posizione: "L'ho provato in fascia e ha avuto qualche problemino ma è un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c’è mai stata una bocciatura da parte mia".