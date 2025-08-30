La Juventus si muove negli ultimi giorni di mercato, ma le operazioni restano complicate soprattutto sul piano economico. Il club bianconero, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ha di fatto messo in pausa la trattativa per Matt O’Riley, centrocampista seguito a lungo durante l’estate.

Il giornalista di mercato ha chiarito la situazione: “Su O’Riley, visto che state chiedendo in tanti, ho verificato pochi secondi fa e mi dicono che al momento il discorso con la Juve è ancora bloccato per questioni economiche”. Una frenata significativa, che conferma le difficoltà della dirigenza juventina nel chiudere colpi onerosi.

O’Riley in standby

Secondo Romano, il lavoro di Damien Comolli non è stato semplice. L’ex dirigente del Tolosa, arrivato a Torino a inizio estate, ha dovuto affrontare una sessione di mercato caratterizzata più da incastri e aggiustamenti di bilancio che da grandi spese. Lo stesso esperto di calciomercato ha spiegato: “Io credo che poi il mercato della Juve sia stato tutto un po’ così, tutto un po’ a cercare un incastro, un bilancio, la necessità di equilibrare i conti dopo anni in cui forse si è andati un po’ oltre, quindi necessariamente Comolli ha dovuto fare questo tipo di lavoro”.

La Juventus, insomma, non ha potuto muoversi con grande libertà. Il caso O’Riley ne è l’esempio: il giocatore ha già un’intesa con i bianconeri da fine giugno, ma senza spazio economico per affondare il colpo la trattativa resta ferma.

Romano ha sottolineato questo punto in modo chiaro: “Quindi al momento O’Riley aspetta e spera perché ha un accordo con la Juve da fine giugno, ma non ha avuto alcun segnale nelle ultime ore”.

O’Riley, che ha fatto molto bene con il Brighton e che rappresenterebbe un innesto di qualità e freschezza per la mediana di Igor Tudor, resta quindi in attesa, ma il tempo scorre e le chance si riducono.

Si continua a lavorare per Kolo Muani

Parallelamente, la Juventus lavora senza sosta su un altro fronte: quello del ritorno di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato a gennaio in prestito dal Paris Saint-Germain, è diventato un punto fermo del progetto tecnico bianconero, e la società vuole trattenerlo anche per la prossima stagione.

I dialoghi con il club parigino proseguono, ma la distanza sulle formule resta evidente. La Juventus spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il PSG preferirebbe fissare un obbligo. In via Druento si cerca un compromesso che consenta di riportare Kolo Muani a Torino senza appesantire subito i conti.

L’attaccante, dal canto suo, non ha nascosto la voglia di tornare in bianconero. Dopo i mesi positivi vissuti sotto la guida di Tudor, aspetta con fiducia che le società trovino la quadra. Intanto il tempo stringe, e ogni giorno che passa diventa decisivo per capire se la Juventus riuscirà a chiudere questa operazione.

In sintesi, i bianconeri si trovano davanti a un mercato di fine agosto fatto più di attese e trattative complicate che di annunci ufficiali.

O’Riley rimane una pista congelata ma non del tutto tramontata, mentre il grande obiettivo resta Kolo Muani. Saranno ore decisive per capire se la Juventus riuscirà a regalare a Tudor gli innesti richiesti per affrontare al meglio la stagione ormai alle porte.