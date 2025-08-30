La Juventus è alla ricerca di un esterno che possa dare qualità e velocità al 3-4-2-1 di Tudor.

Viste le difficoltà nell'arrivare a Nahuel Molina, il club bianconero starebbe valutando di effettuare un ultimo assalto a Dodò, perno della Fiorentina di Stefano Pioli. Il club viola vuole però 25 milioni di euro.

Possibile tentativo per Dodò ma la Fiorentina spara alto

Il brasiliano, già accostato ai bianconeri nella precedente sessione di mercato, è molto apprezzato dalla dirigenza ma soprattutto da Tudor che lo ritiene ideale per il suo sistema di gioco.

Stando agli ultimi rumor di mercato, la Juve potrebbe provare ad effettuare un tentativo last minute per capire se esistono o meno dei margini di manovra. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta vista soprattutto la volontà della Fiorentina di trattenere il 26enne, per il quale i viola vorrebbero almeno 25 milioni di euro.

Quello del brasiliano non è l'unico nome in lizza, dato che la Juventus continua a monitorare anche Noussair Mazraoui, esterno marocchino in forza al Manchester United. L'ex Bayern è in uscita, con i Red Devils che chiedono una cifra vicina ai 25 milioni. La Juventus vorrebbe invece impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Jackson vicino al Bayern Monaco, non tramonta la pista Openda

Nelle ultime ore di mercato, la Juventus cercherà inoltre di prelevare un altro attaccante. Al netto della sempre più probabile permanenza di Dusan Vlahovic, il club bianconero vorrebbe acquistare un altro bomber per completare il pacchetto offensivo. Kolo Muani resta la prima scelta ma non c'è ancora una chiusura totale con il Psg (le due società hanno un accordo per 60 milioni di euro ma si sta ancora discutendo della struttura del riscatto), per questo la Vecchia Signora si sta guardando intorno alla ricerca di alternative.

Sembrerebbe ormai sfumata la candidatura di Nicolas Jackson, ad un passo dal Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero infatti pronti ad accontentare il Chelsea mettendo sul piatto un'offerta sottoforma di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 80-85 milioni di euro.

La Juve valuta così il profilo di Lois Openda, che potrebbe lasciare il Lipsia in queste ultime ore di mercato.

I tedeschi non fanno però sconti sul cartellino che si aggira sui 40-45 milioni di euro. La trattativa appare dunque molto complessa, oltre che difficile da impostare in così poco tempo.