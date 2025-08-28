La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, proverà a cedere Nico Gonzalez. L’esterno argentino è seguito con grande attenzione dall’Atletico Madrid e il club bianconero è disposto ad aprire alla sua partenza, ma soltanto a determinate condizioni. Come rivelato da Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, la Juve ha già pronto il sostituto e la pista si sbloccherebbe in tempi rapidissimi: “Se Nico Gonzalez dovesse andare all’Atletico Madrid a titolo definitivo, il discorso Zhegrova si fa in 5 minuti, perché Zhegrova vuole andare alla Juve”.

Linea chiara di Comolli

Adesso, però, resta da capire se l’Atletico Madrid sarà disposto ad accettare le condizioni fissate dal club bianconero. Infatti, Romano ha spiegato che Comolli è fermo sulla sua linea e non intende fare sconti. “O si paga quello che la Juventus vuole oppure i giocatori restano dove sono e la linea è molto chiara”. In sostanza, la Juventus non prenderà in considerazione né prestiti né formule alternative: o si procede con un trasferimento a titolo definitivo, oppure l’argentino resterà a Torino. Toccherà dunque ai colchoneros decidere se accontentare le richieste della dirigenza juventina per regalare a Simeone l’esterno offensivo.

Per quanto riguarda Zhegrova, la Juventus ha già lavorato dietro le quinte e si è portata avanti.

Sempre secondo Romano, i bianconeri sanno perfettamente quali siano le richieste economiche del Lille e sono pronti a soddisfarle, anche grazie alla volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. “Zhegrova vuole andare alla Juve, ha un accordo con la Juve e il Lille ha dettato le condizioni che la Juve è pronta ad accettare”. L’intesa tra le parti, quindi, è già impostata: basterà solo la partenza di Gonzalez per dare il via libera all’arrivo del kosovaro.

Vlahovic potrebbe restare

Nel frattempo resta da definire il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo era stato accostato con insistenza a diversi club, ma nelle ultime ore la sua permanenza a Torino appare sempre più probabile. La Juventus, infatti, sta valutando se studiare una soluzione con DV9 per un rinnovo del contratto a cifre più basse, in modo da alleggerire il monte ingaggi, oppure se rinviare ogni discorso alla sessione invernale, quando si potrebbe riaprire il tema di una cessione.

Per il momento, però, Vlahovic sembra destinato a restare alla corte di Tudor.

Parallelamente, i bianconeri stanno trattando anche con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Le discussioni tra i due club sono già a buon punto: è stata trovata un’intesa sulle cifre complessive dell’operazione e ora le parti stanno lavorando sui bonus. Il giocatore, dal canto suo, non vede l’ora di fare ritorno a Torino e ha già espresso la sua disponibilità ad abbracciare nuovamente la maglia bianconera.