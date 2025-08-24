Nelle scorse ore lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha commentato sul proprio account X la vittoria all'esordio della Juventus contro il Parma per 2 a 0. Mecca ha evidenziato come i bianconeri siano riusciti ad avere la meglio su un avversario tosto, grazie alle reti segnate da Vlahovic e soprattutto da Jonathan David, attaccante che secondo lo speaker aveva già attratto le critiche di qualche tifoso forse prevenuto nei confronti del canadese.

Juventus, Mecca scatenato: 'Col Parma gara complicata ma vinta in maniera meritata, contento per David e Vlahovic'

La Juventus ha fatto il suo esordio nella nuova stagione di Serie A 2025/26 battendo per 2 a 0 il Parma, grazie alle reti segnate dai due centravanti Jonathan David e Dusan Vlahovic. Del match disputato all'Allianz Stadium ha voluto scrivere la propria opinione lo speaker radiofonico Edoardo Mecca: "Vittoria sofferta, voluta e alla fine meritata. Godo per tutti quelli che dopo 45 minuti avevano già bocciato David: gol da centravanti purissimo. Bravo Dusan, entrato benissimo e rete fondamentale in un momento complicato della partita. Ottimo Conceicao ma deve tenere meno palla. Ennesima sciocchezza imperdonabile di Cambiaso, quasi sicuramente salterà l’Inter.

Bremer e Yildiz imprescindibili. Buona la prima".

Mecca in un secondo messaggio ha poi aggiunto: "Bremer purtroppo non ha i 90 minuti nelle gambe e un difensore verrà sostituito da Joao Mario o Kostic. Parti più coperto per poi tornare a 3 nella ripresa. Ecco il perché dei 4 centrali. Siamo in ritardo di condizione rispetto alle altre squadre, che hanno iniziato prima la preparazione e lo sapevamo".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Vittoria strameritata contro una squadra che è venuta a Torino solo per difendere'

Le parole di Mecca sulla gara di esordio vinta dalla Juventus contro il Parma hanno catturato le attenzione di tantissimi tifosi: "Strameritata dal 1° minuto al 94° con un Parma con un catenaccio anni '70 e noi nella loro trequarti a cercare il varco.

Forse un pò di nervosismo e di imprecisione al debutto ma tranne la stupidaggine di Cambiaso bravi tutti e un ottimo esordio. Bremer miglior acquisto della serie A" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Il Parma è venuto per stare tutti dietro negli ultimi 30 metri. Non era semplice come sembra, certo ci manca velocità e un po’ di aggressività ma va bene così. Non siamo così male come alcuni tifosi dicono…". Infine un terzo tifoso aggiunge: "La butto lì. Vlahovic come primo sostituto della punta non è male. Fa le solite giocate penose, ma segna più che giocando titolare contro difese già stanche e meno attente. Un panchinaro di "lusso" (nel senso che costa tanto)".