La Juventus vorrebbe sfruttare questi ultimi giorni di calciomercato per migliorare l'organico a disposizione di mister Tudor e in particolare il reparto arretrato. La dirigenza sta valutando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Lutsharel Geertruida che potrebbe lasciare il Lipsia.

Possibile interesse per Geertruida

Dopo una stagione con un buon rendimento, condita da 29 presenze tra tutte le competizioni, il difensore olandese vorrebbe provare un'esperienza in un top club europeo per cimentarsi in Champions League in maniera costante.

La Juve sta valutando quest'opportunità, anche se la trattativa con il Lipsia appare piuttosto difficile, vista la richiesta di 30 milioni da parte del club tedesco. La Vecchia Signora vorrebbe invece impostare l'affare su un prestito con diritto di riscatto a cifre più basse attorno ai 20-22 milioni. Una possibile svolta potrebbe essere legata all'eventuale cessione di Lloyd Kelly che piace al Crystal Palace. Con l'eventuale addio del centrale inglese, infatti, la Vecchia Signora potrebbe reinvestire il denaro e puntare forte sul classe 2000 del Lipsia.

Geertruida rappresenterebbe un colpo importante e soprattutto funzionale al 3-4-2-1 di Tudor. Forte fisicamente, bravo tecnicamente e soprattutto concentrato nella marcatura.

Il difensore olandese può inoltre occupare diverse posizioni come braccetto nella retroguardia a tre, ma anche esterno a tutta fascia, garantendo maggiore copertura.

Anche il Bayern Monaco su Nicolas Jackson

Altra pedina fondamentale per rinforzare l'organico è l'acquisto di un attaccante che possa essere un'alternativa di spessore a Jonathan David. Viste le difficoltà nel concludere l'affare Kolo Muani con il Psg, la Juve valuta possibili alternative. Oltre Openda, il club bianconero non ha depennato dalla lista Nicolas Jackson in uscita dal Chelsea. L'attaccante senegalese è alla ricerca di una nuova squadra per ritornare protagonista come ai tempi del Villarreal e la Juve starebbe valutando quest'opzione.

I bianconeri devono però guardarsi dal forte interesse del Bayern Monaco, alla ricerca di un vice Harry Kane. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di dare in prestito il classe 2001 e chiede una cifra vicina ai 45 milioni per cedere l'attaccante a titolo definitivo.

Molto comunque dipenderà del mercato in uscita bianconero e in dalla posizione di Dusan Vlahovic. La Juve non ha ricevuto alcuna offerta concreta per il serbo ma soltanto sondaggi, quindi non è da escludere una sua permanenza fino alla fine del contratto.