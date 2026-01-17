La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante, valutando più profili e più scenari. La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata e sta monitorando diverse opportunità, soprattutto se alcune trattative principali dovessero complicarsi. In questo contesto emergono nomi già noti e piste alternative, con uno sguardo costante alla Premier League ma anche ad altri campionati europei.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, tra i profili che la Juventus sta osservando con interesse c’è quello di Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, potrebbe diventare un’opzione concreta qualora il club inglese decidesse di aprire alla sua partenza. I bianconeri apprezzano le sue caratteristiche tecniche, la capacità di giocare spalle alla porta e di legare il gioco con i compagni, qualità che lo renderebbero compatibile con il progetto tattico juventino.

Zirkzee come opportunità di mercato

Zirkzee rappresenta una soluzione giovane ma già abituata a contesti di alto livello, con margini di crescita ancora importanti. La Juventus non ha ancora avviato una trattativa vera e propria, ma il nome del classe 2001 è finito sul taccuino degli uomini mercato come possibile alternativa di spessore.

Molto dipenderà dalle condizioni che potrebbe fissare il Manchester United e dalla volontà del giocatore di rimettersi in gioco in Serie A. L’idea di riportarlo in Italia, dopo l’esperienza al Bologna, non è affatto da escludere.

Zirkzee viene valutato soprattutto come opzione alternativa nel caso in cui la Juventus non riuscisse a chiudere per l’obiettivo principale. Il club bianconero, infatti, è impegnato su più tavoli e vuole tenere aperte diverse strade. L’attaccante olandese garantirebbe caratteristiche diverse rispetto ad altri profili seguiti, offrendo più soluzioni dal punto di vista tattico e una maggiore duttilità offensiva.

La dirigenza è consapevole che il mercato può cambiare rapidamente e che alcune occasioni possono presentarsi all’improvviso.

Per questo motivo, mantenere vivo l’interesse per Zirkzee significa farsi trovare pronti qualora si aprisse uno spiraglio favorevole. La Premier League resta un bacino privilegiato da cui pescare, sia per qualità che per disponibilità di profili interessanti.

Mateta, concorrenza e alternative

Parallelamente, la Juventus continua a lavorare sulla pista che porta a Jean-Philippe Mateta. I contatti con il Crystal Palace e con gli agenti del giocatore sono già avviati e l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una formula che consentirebbe ai bianconeri di diluire l’investimento mantenendo comunque il controllo sull’operazione.

Resta da capire anche come si muoveranno le altre squadre interessate, in particolare la Roma, che potrebbe decidere se rilanciare o defilarsi dopo l’inserimento deciso della Juventus.

Sullo sfondo, infine, compare anche il nome di En-Nesyri del Fenerbahçe, attaccante seguito pure dal Napoli. Un segnale chiaro di come il mercato degli attaccanti sia destinato a intrecciarsi e a regalare ancora diversi colpi di scena nelle prossime settimane.