La Juventus è in piena attività sul fronte mercato, con movimenti sia in entrata che in uscita. Tra i nomi in uscita, spicca quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato solo da poche settimane a Torino, ma già al centro di una nuova possibile trattativa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe già detto sì trasferimento al Nottingham Forest, club inglese intenzionato a puntare su di lui per rinforzare il proprio centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Douglas Luiz avrebbe già trovato un accordo di massima con il club inglese, e adesso la trattativa è nelle mani delle due società.

La prima proposta avanzata dal Nottingham prevedeva un possibile scambio con Ibrahim Sangaré, mediano ivoriano ex PSV Eindhoven, ma tale nome non ha suscitato interesse nella dirigenza bianconera. Damien Comolli, infatti , non ritiene il profilo adatto al progetto tecnico impostato da Igor Tudor, che preferirebbe rinforzi con caratteristiche differenti.

Si cerca la formula giusta

A questo punto, per sbloccare l’affare, servirà trovare un’altra formula. La Juventus potrebbe aprire alla cessione in prestito con obbligo di riscatto, a condizione che ci sia un accordo chiaro e soddisfacente sulle cifre. Le due parti stanno dialogando, e sebbene restino dei dettagli da limare, la sensazione è che la trattativa proseguirà nei prossimi giorni, con la volontà condivisa di trovare una soluzione vantaggiosa per tutti.

Nel frattempo, Douglas Luiz si trova in Germania con il resto della squadra bianconera, impegnata nel ritiro estivo. Il centrocampista si è aggregato al gruppo dopo un arrivo posticipato, accompagnato da scuse ufficiali alla società e ai compagni. Dopo alcuni giorni di lavoro differenziato, si sta allenando regolarmente con il gruppo, mostrando un atteggiamento positivo e grande impegno.

Prosegue la preparazione

Resta ora da capire se Tudor deciderà di schierarlo nell’amichevole contro il Borussia Dortmund, un test importante per valutare la condizione della squadra in vista dei primi impegni ufficiali. L’allenatore croato non ha ancora sciolto le riserve, ma il giocatore è a disposizione e potrebbe trovare spazio, anche per mettersi in mostra in ottica mercato.

Buone notizie arrivano anche sul fronte infermeria: Kenan Yildiz e Gleison Bremer, assenti nell’allenamento del pomeriggio del 7 agosto per lieve affaticamento muscolare, sono tornati regolarmente in gruppo. Entrambi hanno smaltito i fastidi e hanno ripreso a lavorare sotto gli ordini di Tudor, pronti a recitare un ruolo importante nella nuova stagione bianconera.