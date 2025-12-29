Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus e continua ad animare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il centravanti serbo, legato al club bianconero da un contratto in scadenza nel 2026, rappresenta una pedina fondamentale del progetto sportivo e, nonostante le incertezze degli ultimi mesi, la volontà delle parti sembra andare nella direzione della continuità. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Gianni Balzarini che, sul suo canale YouTube, ha confermato come la priorità del bomber sia quella di restare a Torino anche oltre la naturale scadenza dell’accordo: “Allora, trapela che Dusan Vlahovic e Ristic, il suo procuratore, stiano effettivamente aspettando, stiano dando priorità ad una proposta della Juve.

Ci sarebbe questo orientamento. Insomma, l’opzione principale di Vlahovic e Ristic è ancora la Juve. A Vlahovic piacerebbe, ma non ha mai fatto mistero, rimanere alla Juventus. Chiaramente dovrà esserci un’offerta congrua, non credo che necessariamente lui vorrà questi 12 milioni rinnovare a 12 milioni”.

Le parole di Balzarini

Parole che lasciano intendere come, rispetto alla scorsa estate, il clima sia cambiato in modo significativo. Se allora le possibilità di rinnovo apparivano praticamente nulle, oggi lo scenario è decisamente più aperto.

Balzarini ha poi evidenziato un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero la disponibilità di Vlahovic a rivedere le proprie richieste economiche pur di continuare l’avventura in bianconero.

“Credo che si possa accontentare di una cifra, da quello che trapela, di una cifra più bassa con dei bonus. Chiaramente una cifra che andrebbe fuori dal limite dei 6 milioni. Ecco, è chiaro che lui o il suo procuratore pretenderebbero questo, però è già, a mio avviso, un passo avanti perché dalle zero possibilità di rinnovare che c’erano la scorsa estate, adesso non so dirvi in quale percentuale, ma una percentuale di possibilità c’è”. Una apertura importante che potrebbe facilitare il lavoro della dirigenza juventina nei prossimi mesi.

La Juventus sente la mancanza di Vlahovic

Nel frattempo, però, la Juventus è chiamata a fare i conti con l’assenza del suo numero 9. Dusan Vlahovic tornerà soltanto in primavera e Luciano Spalletti sta cercando di gestire al meglio una fase delicata della stagione.

Il tecnico di Certaldo ha ridato una forte identità alla squadra, come dimostrano le 7 vittorie ottenute nelle ultime 8 partite, ma in attacco la mancanza del centravanti serbo si sta facendo sentire. David e Openda si stanno alternando nel reparto offensivo, offrendo soluzioni diverse ma senza riuscire a garantire la stessa incisività di DV9.

Per Spalletti, infatti, Vlahovic resta un titolare indiscusso e un punto di riferimento imprescindibile. La sua assenza pesa, soprattutto nelle partite più chiuse, dove servirebbero la fisicità e il fiuto del gol del serbo. Servirà ancora un po’ di pazienza per riaverlo a disposizione, ma in casa Juventus cresce la fiducia: non solo per il suo rientro in campo, ma anche per la possibilità di costruire con lui un futuro ancora a tinte bianconere.