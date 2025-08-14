Il futuro di Mattia Perin è ancora tutto da scrivere. Il portiere italiano può lasciare la Juventus per giocare con maggiore continuità rispetto alla passata stagione. Diversi i club sulle sue tracce, in particolare il nuovo Palermo targato Pippo Inzaghi.

Il Palermo monitora Perin, la Juve valuta Montipò e Falcone

La conferma ad alti livelli di Di Gregorio ha tolto spazio al classe 92 che ha disputato solo 10 partite nella passata stagione. Per questo Perin vorrebbe aumentare il suo minutaggio e giocare da protagonista nella prossima stagione. Diverse le società che stanno monitorando la situazione del 32enne estremo difensore e tra queste c'è anche l'ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi che ha come obiettivo quello di ritornare in Serie A.

Il club rosanero è alla ricerca di un portiere di spessore e di grande leadership e starebbe valutando proprio la candidatura di Perin. Al momento si parla di un grandimento e di un forte interesse ma non c'è una trattativa concreta tra le due società. Da capire la valutazione da parte della Juventus e soprattutto la volontà del Palermo di concretizzare questo interesse.

La Juve non vuole farsi cogliere impreparata e valuta le possibili alternative. Una delle principali è quella che porta a Lorenzo Montipò del Verona la cui valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Viva anche la pista Wladimiro Falcone che il Lecce vorrebbe trattenere. Solo un'offerta importante attorno ai 10-12 milioni potrebbe cambiare le carte in tavola.

Possibile permanenza per Kostic

Filip Kostic potrebbe restare alla Juventus nella prossima stagione. Dopo il prestito al Fenerbahce, l'esterno serbo si è ritagliato uno spazio importante in questo pre-campionato e le sue prestazioni non sarebbero passate inosservate. La sua duttilità e la capacità di giocare su ambedue le corsie piace molto a mister Tudor che potrebbe decidere di confermarlo come alternative a Cambiaso e Joao Mario. Gli estimatori per il classe 92 non mancano a cominciare da Roma ed Atalanta che però al momento non hanno deciso di affondare il colpo. Quindi, le possibilità di una permanenza per l'ex Eintracht aumentano sempre più.

La possibile conferma di Kostic potrebbe determinare la cessione di Nicolò Savona, il cui futuro resta in bilico.

Il talentuoso esterno bianconero è nel mirino di diversi club di Premier League in particolare di Newcastle e Bournemouth. Il club bianconero non fa però sconti e chiede una cifra vicina ai 25 milioni per cedere il classe 2003. Tale cifra verrebbe successivamente reinvestita per completare le corsie esterne. Diversi i profili seguiti, da Molina a Singo passando per Widmer e Clauss.