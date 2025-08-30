In questi ultimi giorni di calciomercato l'intenzione della Juventus è quella di completare la rosa a disposizione di mister Tudor. La trequarti potrebbe subire ancora qualche modifica e la dirigenza che sta sondando diversi profili. Tra questi c'è anche Francisco Trincao, talentuoso esterno portoghese in forza allo Sporting Lisbona.

Idea Trincao per la trequarti

Il classe '99 Trincao è definitivamente "esploso" in patria come dimostrano le 12 reti e 7 assist nell'ultimo campionato. Qualità, duttilità, dribbling e capacità realizzativa sono le caratteristiche che ne fanno un elemento da seguire in questi ultimi giorni di calciomercato.

La Juve sta sondando il terreno, ma al momento non si può parlare di una reale trattativa per due motivazioni. La prima è legata all'aspetto economico vista la richiesta di 40 milioni da parte dello Sporting Lisbona. La seconda è legata alle uscite, in particolare di Nico Gonzalez. Il club bianconero non ha ricevuto offerte concrete per l'argentino, la cui cessione è propedeutica a sbloccare qualche movimento in entrata.

Oltre all'esterno dello Sporting, la Vecchia Signora non ha ancora mollato Edon Zhegrova che ha costi inferiori rispetto al classe 99 portoghese. Il Lille chiede una cifra vicina ai 20 milioni per l'esterno kosovaro che però sarebbe ad un passo dal Marsiglia pronto ad accontentare le richieste del Lille.

Opzione Asencio per la difesa, si valuta una proposta al Real

Oltre a una pedina per rinforzare il pacchetto offensivo, la Juve pensa anche a un ulteriore innesto in difesa. Il rientro a pieno regime di Bremer non basta e la Vecchia Signora che valuta delle occasioni in questi ultimi giorni di mercato. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero valutando il profilo di Raul Asencio, difensore classe 2003 in forza al Real Madrid. L'acquisto di Huijsen e il rientro completo di Militao hanno tolto spazio al 22enne spagnolo, che potrebbe decidere di lasciare le Merengues per giocare con maggiore continuità. I Blancos potrebbero essere favorevoli a una cessione in prestito secco per valorizzare il giovane difensore e la Juve resta tra i club interessati.

Asenso darebbe fisicità, qualità nell'impostazione e duttilità all'intero reparto difensivo vista la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli della retroguardia a tre di Tudor.

Il classe 2003 del Real non è il solo profilo monitorato dalla Vecchia Signora che segue con attenzione Tiago Gabriel del Lecce valutato attorno ai 10 milioni e obiettivo anche del Milan. Restano vive anche le piste Beraldo e Morato, in uscita rispettivamente dal Psg e Nottingham Forrest.