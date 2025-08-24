La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di acquistare calciatori di qualità ma soprattutto funzionali al sistema di gioco di mister Tudor.

Oltre a Zhegrova del Lille, per la trequarti si starebbe valutando la candidatura di Nico Paz, leader tecnico del Como targato Fabregas.

Un'eventuale trattativa non sarà comunque semplice, sia perché i lariani lo valutano tra 60 e 70 milioni sia perché il Real Madrid vanta un diritto di recompra.

La Juve valuta Nico Paz, anche il Tottenham sull'argentino

Dopo una grande stagione condita da 6 reti e 9 assist, il classe 2004 è diventato oggetto del desiderio di diversi top club europei, entrando così anche nei radar della Vecchia Signora.

Detto del diritto di recompra del Real Madrid, per arrivare a Paz la Juventus dovrà anche guardarsi dalla possibile concorrenza. In primis quella relativa al Tottenham che sarebbe pronto a versare tra 50 e 55 milioni per convincere il club italiano, ma anche i Blancos, a dar via l'argentino.

Nico Paz rappresenterebbe un colpo da novanta, di qualità e grande avvenire. Nel 3421 di Tudor potrebbe agire da seconda punta assieme a Yildiz, occupare la posizione di mezzala in un eventuale cambio di modulo ma anche essere impiegato da "falso nueve" come già accaduto nel Como.

Si riapre la pista Vlahovic per il Milan, possibile scambio con Saelemaekers

Il Milan non molla Dusan Vlahovic. Visti i problemi nel completare il tesseramento di Boniface, il club rossonero sarebbe pronto a ritornare sul bomber serbo che resta la prima scelta per Massimiliano Allegri.

La Juve però non fa sconti dal punto di vista del cartellino e continua a chiedere una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro. Per sbloccare la trattativa, il diavolo potrebbe decidere di inserire Alexis Saelemaekers come contropartita tecnica.

L'esterno belga sarebbe un possibile obiettivo di mercato proprio della Juve e sarebbe gradito a Tudor per la sua grande duttilità tattica e la predisposizione al sacrificio.

Resta tuttavia da capire se il club rossonero ma soprattutto Massimiliano Allegri deciderà di privarsi di un calciatore considerato importante nell'economia del gioco rossonero.

Nella Juve, l'ex Roma e Bologna potrebbe agire sia da terzino in caso di cambio modulo che da esterno a tutta fascia su entrambe le corsie; in caso di emergenza il belga può giocare anche da trequartista e da esterno offensivo.