Cercasi esterno per rinforzare il pacchetto di terzini a disposizione di mister Tudor.

Dopo l'uscita di Nicolò Savona, il club bianconero è infatti alla ricerca di esterni, col nome di Noussair Mazraoui del Manchester United che sembra aver preso quota per le ultime ore di questo calciomercato.

Opzione Mazraoui per la fascia, costa 25 milioni

Dopo la parentesi non esaltante in prestito al Bayern Monaco, il classe 97 cerca una nuova avventura per poter ritornare protagonista.

I Reds chiedono attorno ai 25 milioni di euro, 10 milioni in più di quanto la Juventus ha incassato dall'addio di Savona.

Il 27enne esterno marocchino rappresenterebbe un buon colpo per il sistema di gioco di Tudor, vista in particolare la capacità nel giocare su entrambe le corsie. All'occorrenza Mazraoui può agire anche da braccetto in una difesa a tre, sarebbe dunque un profilo adeguato al 3-4-2-1 del tecnico croato.

La squalifica di Cambiaso, che salterà le gare contro Genoa e Inter, ha del resto fin da subito messo in evidenza le criticità nel ruolo per la Juventus, che sugli esterni, oltre a Cambiaso, può contare solo su Kostic e Joao Mario.

Idea Thiago Gabriel per la difesa

Oltre ad un esterno, la Juventus sta valutando la possibilità di poter acquistare anche un difensore. Il nome emerso nelle ultime ore sarebbe quello di Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 in forza al Lecce.

Ad oggi vale poco più di 2 milioni di euro, ma per privarsene a campionato iniziato i salentini potrebbero chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Per Kolo Muani è una corsa contro il tempo

Nelle ultime ore di mercato, il dg Comolli cercherà infine in ogni modo di prelevare Randal Kolo Muani.

Il club bianconero avrebbe già un accordo col PSG sulla base di 60 milioni di euro divisi tra prestito oneroso e riscatto. Ad ora, le due società stanno discutendo sulle modalità di quest'ultimo.

La Juventus sembrerebbe ancora 'sospesa' tra diritto e obbligo a determinate condizioni, e vorrebbe cercare di 'compensare' alzando il prezzo del prestito fino a 15 milioni da versare subito al PSG.

Il tempo stringe e le soluzione alternative latitano: Nicolas Jackson, che era stato identificato come il piano B, è infatti vicinissimo al Bayern Monaco, cosa che riduce ancora di più le possibilità dei bianconeri di prelevare un centravanti.

Sullo sfondo rimane anche la pista Openda del Lipsia, ma anche in questo caso il prezzo sarebbe proibitivo (tra 60 e 70 milioni di euro).