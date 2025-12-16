Domenico Berardi resta uno dei calciatori più corteggiati della Serie A. Nonostante l'infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo, il numero dieci del Sassuolo ha offerto ottime prestazioni nella prima parte di campionato restando nei radar di alcuni club italiani. Tra le società sempre interessate c'è la Juventus che potrebbe provare un nuovo assalto nella finestra invernale di mercato.

Possibile nuovo tentativo per Berardi a gennaio

Da diverse stagioni, l'esterno italiano è spesso accostato ai colori bianconeri, con la Vecchia Signora che ne ha sempre apprezzato le qualità.

Velocità, qualità, tecnica e grandi capacità realizzative. Il classe 94 potrebbe così essere il colpo giusto per rinforzare il reparto offensivo e permettere a Luciano Spalletti di utilizzare il suo ormai collaudato 4-3-3. Al momento non ci sono trattative reali tra Juventus e Sassuolo per diverse motivazioni. La prima di carattere tecnico vista l'importanza di Berardi nello scacchiere tattico di Grosso e la volontà del club neroverde di trattenerlo a fine stagione. La seconda puramente economica vista la valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 15-20 milioni, una cifra che la Juventus potrebbe decidere di investire solo grazie a qualche cessione come quella di Joao Mario e Locatelli.

Oltre Berardi, il club bianconero monitora anche altri giocatori offensivi come Sacha Boey in uscita dal Bayern Monaco. L'esterno francese è però un obiettivo di diversi club inglesi e soprattutto del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Capitolo centrocampo, da Hojbjerg a Schlager

Oltre ad un potenziale colpo in attacco, la Juventus sta effettuando delle valutazioni per rinforzare il centrocampo. La dirigenza sta sondando diversi profili per accontentare mister Spalletti ed uno dei principali obiettivi resta Pierre-Emil Hojbjerg che però è una delle colonne del Marsiglia. Il centrocampista danese vorrebbe provare un'avventura in un top team europeo ma l'OM fa muro e prenderà in considerazione solo un'offerta fuori mercato attorno ai 30-35 milioni di euro.

Discorso simile anche per quanto riguarda Davide Frattesi che resta nei radar bianconeri. Nonostante un minutaggio non elevato, l'ex Sassuolo ha una valutazione importante attorno ai 30 milioni. Difficile uno scambio con l'inserimento di Kheprhen Thuram, ritenuto uno dei perni del nuovo progetto targato Spalletti.

Una delle ultime idee risponde al nome di Xavier Schlager che potrebbe lasciare il Lispia in estate visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. I bianconeri potrebbero decidere di anticipare il colpo a gennaio, così da battere la concorrenza di alcune società europee per il centrocampista austriaco.