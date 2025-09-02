Nelle scorse ore Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale lancia una dura accusa nei confronti dell'Inter, rea secondo l'opinionista di avere come primo obiettivo quello economico anziché quello sportivo. Bergomi ha poi criticato l'operato del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

Inter, Bergomi scatenato: 'Alla società interessano solo i soldi, non mi fiderò più di Marotta'

Il calciomercato dell'Inter si è concluso con un colpo importante in entrata, quello di Akanji dal Manchester City [VIDEO], e allo stesso tempo con un'uscita di spessore, quella di Benjamin Pavard, di ritorno in patria al Marsiglia.

Una scelta e in generale una sessione che l'opinionista Fabio Bergomi ha commentato come segue: "Certezze dopo il calciomercato. Alla Società interessano solo i soldi. Il Presidente/Azionista non ha fatto chiarezza dopo la disfatta della stagione passata. Anzi, davanti alle telecamere ha sparato fuochi d’artificio che, anziché salutare il rinnovamento, hanno solo lasciato un fumo pesante di ulteriore confusione. Ora, delle due una: abbiamo improvvisamente la Dirigenza più scarsa d’Italia o il piano è quello di lasciare che il giocattolo imploda?".

Bergomi ha proseguito nel suo messaggio scrivendo: "Fino a quando, pur di levarsi la patata bollente dai piedi, venderanno al miglior offerente le cose andranno così.

Detto ciò, un risultato negativo con me lo hanno tristemente ottenuto: non mi fido più di Beppe Marotta, mentre sino ad oggi ero sicuro fosse il primo tifoso e sempre al nostro fianco. Dopo un’annata come quella precedente non mi sarei mai aspettato un’estate così. Da oggi terrò gli occhi aperti".

L'opinionista ha poi concluso sostenendo: "L'Inter è morta nella gara con la Lazio e quando, per mesi, ha deciso supponentemente di non impegnarsi in campionato. La Serie A più alla portata della storia avrebbe cambiato una stagione. L'allenatore neanche lo valuto, non lo calcolo, come non lo calcolavano i giocatori. Gli stessi che per età e prospettive, andavano cambiati. L'Inter, però, rimane una rosa forte anche se mentalmente ko e guidata da uno che mi aveva fatto ben sperare ed invece si è già abbassato davanti agli Yankees quando c'era da farsi valere.

Tanto il primo a pagare, in caso, sarà lui".

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'La scelta di Chivu spiega tutto'

Le parole di Bergomi hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "La scelta di Chivu spiega già tutto. Spiega il mercato, spiega dove va la società, spiega come sarà l'annata" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Marotta è sempre stato un sopravvalutato che ha goduto di buona stampa! Può essere il primo tifoso uno che caccia Conte ed Oriali dopo lo scudetto?".