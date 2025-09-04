Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, Ilkay Gundogan prima di passare al Galatasaray sarebbe stato offerto come parametro zero sia all'Inter che alla Juventus. Entrambi i club avrebbero però rifiutato l'acquisto del centrocampista.

Calciomercato, Fabrizio Romano: 'Negli ultimi giorni di agosto Gundogan è stato offerto sia all'Inter che alla Juve'

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale Youtube rivelando un'indiscrezione di calciomercato che ha coinvolto Inter e Juventus: "Un retroscena che posso raccontare riguarda Ilkay Gundogan, nuovo centrocampista del Galatasaray che si è trasferito nel club turco come parametro zero dal Manchester City.

Beh da quello che so, nelle ultime settimane di calciomercato, il centrocampista è stato offerto a zero sia all'Inter che alla Juventus. Ci sono state diverse conversazioni con gli agenti di Gungogan e le due società, anche perché il giocatore era in uscita dai Citizens e aveva una grande volontà di sbarcare in una squadra che avrebbe giocato la Champions League. Il giocatore d'altronde è ancora fermamente convinto di poter fare la differenza, si sente competitivo e vuole giocare con continuità perché ama questo sport".

Romano ha poi aggiunto: 'Gundogan è stato quindi offerto prima all'Inter, che ha declinato l'invito dopo aver preso dal Lens Diouf e poi alla Juventus, che invece in quel reparto ha deciso che non sarebbero stati necessari interventi.

Questo e lo ripeto, nonostante ai bianconeri fosse stata proposta l'opportunità di prenderlo a parametro zero e nonostante avessero perso qualche giorno prima Douglaz Luiz, andato al Nottingham Forest. Quindi una curiosità inerente un giocatore importante, che ha poi deciso di firmare con il Galatasaray per i prossimi due anni".

Romano ha poi concluso il suo intervento tornando su un'indiscrezione che aveva già dato negli scorsi giorni e che riguardava Lorenzo Pellegrini della Roma e un interessamento del Trabzonspor nei suoi confronti: "Molti tifosi mi hanno fatto delle domande su questo argomento ma è un tema non più attuale. Inoltre chi è vicino al calciatore fa sapere che il numero 7 non ha mai davvero preso in considerazione un suo trasferimento in Turchia.

Quindi non parliamo di niente di concreto e di avanzato, perciò ho ritenuto giusto sottolineare quanto appena detto"

Juve, i tifosi si dividono su Gundogan: 'Avrebbe fatto comodo eccome ai bianconeri'

Le parole di Romano su Gundogan hanno acceso il pubblico della Juventus: "Secondo me Gundogan avrebbe fatto tanto comodo alla Juve. Un calciatore di grande tecnica , di grande esperienza, e un grande centrocampista d'ordine come lui, io l'avrei visto molto bene nel centrocampo bianconero" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Gundogan alla Juve anche solo in Champions League sarebbe stato un valore aggiunto".