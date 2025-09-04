Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus e ora si valutano i possibili scenari sul suo futuro. Il centravanti serbo è al centro delle discussioni tra tifosi, società e addetti ai lavori, soprattutto per la scadenza imminente del suo contratto, che potrebbe renderlo libero di scegliere la propria destinazione già a giugno. Sul suo canale YouTube, Fabiana Della Valle ha svelato che l’Inter potrebbe prendere DV9 a parametro zero quando si libererà dal contratto con la Juventus: “Lo scenario clamoroso che io vi prospetto è quello di una permanenza in Italia, addirittura di Vlahovic, a giugno, quando lascerà la Juventus.

Perché, da quanto mi risulta, negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, che appunto voleva prenderlo già subito, ma anche con l’Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto. Marotta si è mosso con il giocatore e il suo entourage per cercare di sondare il terreno e per capire se poi a giugno… sappiamo che Marotta è un po’ il re dei parametri zero, ovviamente bisognerà valutare lo stipendio, ma mi sembra da questo punto di vista che l’Inter abbia meno problemi del Milan a concedere stipendi alti, soprattutto a giocatori che sono arrivati a parametro zero”.

Scenario clamoroso

Secondo la giornalista, i contatti tra l’Inter e il giocatore non si sono limitati a un semplice sondaggio.

Vlahovic avrebbe dato il suo gradimento per un possibile trasferimento in nerazzurro, rimandando, però, qualsiasi trattativa concreta a giugno: “Diciamo che Marotta, in questo momento si è cautelato, una telefonata l’ha fatta e ha incassato per ora il gradimento, chiamiamolo così, del giocatore che, insomma, si è detto disponibile a trattare rimandando, però, qualsiasi discorso a giugno. Quindi questa è la prospettiva per quanto riguarda gennaio”.

L’attuale situazione rende inevitabile una serie di riflessioni sul futuro di DV9 alla Juventus. Le possibilità di un rinnovo sembrano ridotte, anche se ufficialmente le trattative non sono chiuse. Nel frattempo, il giocatore è concentrato sugli impegni con la nazionale serba, preparando le prossime sfide che lo vedranno protagonista.

Al ritorno in Italia, DV9 è atteso a Torino la prossima settimana per allenarsi in vista della gara contro l’Inter, un match che potrebbe avere un peso psicologico significativo considerando le voci di mercato che lo riguardano.

Tifosi critici su Vlahovic

L’atteggiamento dei tifosi bianconeri sarà un altro elemento cruciale. La scorsa estate, Vlahovic è stato fischiato dai supporter, ma la situazione era migliorata dopo i gol segnati contro Parma e Genoa, che avevano riportato un po’ di serenità nell’ambiente. Tuttavia, una prestazione deludente o l’ulteriore diffusione di indiscrezioni su un possibile passaggio all’Inter potrebbero far riemergere tensioni tra il giocatore e il pubblico juventino.

Il rischio è che la situazione ambientale a Torino diventi complicata, soprattutto se l’ipotesi di vedere DV9 in una squadra rivale dovesse concretizzarsi.

In sintesi, Dusan Vlahovic si trova in una fase cruciale della sua carriera, con la possibilità di un trasferimento in una storica rivale come l’Inter. I prossimi mesi saranno decisivi non solo per il calciatore, ma anche per la Juventus, chiamata a gestire una situazione delicata tra campo, tifosi e trattative di mercato. Il ritorno a Torino e la partita contro l’Inter saranno un primo banco di prova importante, che potrebbe già dare segnali sulle prossime mosse del centravanti serbo.