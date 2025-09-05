Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista sportivo Matteo Moretto, il riscatto obbligatorio di Douglas Luiz pattuito fra Nottingham Forest e Juventus sarà basato sulle presenze del calciatore. Ne dovrebbero bastare 15 per far sì che il club britannico versi nelle casse della vecchia signora quei 25 milioni di euro (più 3,5 di bonus) pattuiti fra le parti.

Juventus, Moretto: 'Il riscatto di Luiz dal Nottingham dipenderà dalle sue presenze, mi dicono ne serviranno 15'

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus e dell'operazione Douglas Luiz, centrocampista finito al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto: "Il brasiliano è stato inseguito per tantissimi mesi dalla società britannica e da quello che mi risulta, il primo contatto fra le parti risale addirittura allo scorso gennaio.

In quel periodo il Nottingham provò subito a portare in Inghilterra il calciatore senza riuscirci e anche il Manchester United tentò di prelevarlo dalla Juve con la formula del prestito. Entrambe le cose non decollarono ma a giugno tutto è cambiato e il Nottingham è riuscito a chiudere l'accordo con Comolli prendendo Douglas col prestito oneroso a 3 milioni di euro più diritto di riscatto che può diventare obbligo fissato a 25 milioni. Ecco, proprio su questo argomento voglio aggiungere una novità, ovvero cosa farà scattare l'obbligo di acquisizione da parte del club inglese: mi hanno infatti raccontato che tutto dipenderà dal numero di presenze che riuscirà ad accumulare in stagione Douglas Luiz con la maglia del Forest.

Sempre da quello che mi è arrivato all'orecchio, dovrebbero servire 15 presenze per far sì che l'operazione vada definitivamente in porto".

Moretto restando in tema mercato Juventus, ha infine raccontato di un'operazione che i bianconeri avrebbero potuto imbastire negli ultimi giorni di agosto con il Milan: "C'è stata un'idea fra le due società che poi non è proseguita, sia perché i rossoneri hanno preso un'altra strada, sia perché gli stessi protagonisti che sarebbero stati coinvolti nella vicenda hanno scelto altre vie. Mi sto riferendo allo scambio fra Chukwueze e Nico Gonzalez. Alla fine l'argentino ha preferito andare all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto mentre Chukwueze è andato al Fulham con la stessa formula per una cifra inferiore ai 30 milioni".

I tifosi rispondono a Moretto: 'Un bene che non abbiano chiuso lo scambio Nico-Chukwueze'

Le parole di Moretto hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Meno male che non hanno fatto lo scambio Nico-Chukwueze, avrei preferito Cambiaso trequartista al nigeriano" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tra Nico e Chuckwueze non so chi sia peggio, anzi il Milan avrebbe dovuto dare anche un conguaglio economico alla Juve quindi molto meglio così".