Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube della Juventus, esaltando il dg bianconero Damien Comolli per essere riuscito a piazzare Nico Gonzalez all'Atletico Madrid per oltre 30 milioni di euro.

Schira ha poi parlato dei colpi in entrata effettuati dalla vecchia signora.

Juventus, Schira: 'Comolli è riuscito a non far perdere un euro al club con il flop Nico Gonzalez'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla del mercato fatto dalla Juventus in queste ultime ore: "Nella notte è successo di tutto e i bianconeri hanno mollato definitamente Kolo Muani per chiudere Edon Zhegrova e Lois Openda.

Contestualmente, Nico Gonzalez ha firmato un contratto con l'Atletico Madrid basato sul prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni per un pacchetto superiore ai 30 milioni di euro. Comolli quindi non ha fatto perdere un euro alla società bianconera dal flop Nico Gonzalez e ha poi scelto di reinvestire puntando su Zhegrova. La vecchia signora, come già accennato, ha congelato la trattativa Kolo Muani a causa delle richieste troppo elevate del PSG. Troppi i 60 milioni richiesti dalla società parigina e visti i gol che sta segnando Vlahovic, attaccante sul quale Tudor punterà, alla Continassa hanno scelto di andare forte su un esterno. Da qui nasce l'idea Openda".

Schira ha poi aggiunto: "L'attaccante del Lipsia verrà sostituito dal club tedesco con Harder, centravanti dello Sporting Lisbona sul quale aveva fatto più di un pensiero il Milan. Openda arriva quindi a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni in un'operazione complessiva da 40 milioni di euro. Al belga andranno 4 milioni e firmerà un contratto da un anno, questo del prestito, più 4 se effettivamente verrà riscattato dalla Juve. Insomma parliamo di operazioni molto interessanti che non so se tramuteranno la formazione bianconera da squadra che ambisce al terzo o quarto posto a compagine pronta a puntare allo scudetto".

Juventus, i tifosi rispondono a Schira: 'A questa squadra manca un mediano'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Alla Juve manca un regista forte tipo Ederson al posto di Locatelli. Senza coprire questo buco il centrocampo è troppo debole" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi dispiace per Kolo Muani, il suo è stato vero attaccamento alla maglia, ha preferito la Juventus a tanti club fino all'ultimo per poi essere ripagato così dalla società".