Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera dall'ex allenatore Fabio Capello, la Juventus è stata costruita molto bene in questa stagione e potrebbe quindi dire la sua anche nella lotta per lo scudetto che vede coinvolte principalmente Inter e Napoli. Capello ha poi parlato del derby d’Italia e di cosa dovrebbe fare Cristian Chivu per ottenere una risposta dai suoi giocatori.

Juventus, Capello: 'Bianconeri pronti per lo scudetto? Ammetto di averli portati più avanti nella mia personale griglia'

L'ex allenatore Fabio Capello è stato intervistato dal Corriere della Sera e parlando della Juventus e delle ambizioni che può nutrire la formazione bianconera in questa stagione ha detto: "È una squadra costruita molto bene, seguendo le indicazioni dell’allenatore: peraltro Tudor aveva avuto modo di conoscere meglio i giocatori nel corso del mondiale americano.

E poi ha Vlahovic che, pur partendo dalla panchina, quando entra ha la fame di dimostrare il proprio valore. Se è pronta per lo scudetto? Devo ammettere che rispetto alle previsioni l’ho portata più avanti nella mia personale griglia. La favorita è il Napoli, poi l’Inter e la Juventus appunto".

Capello si è poi concentrato sulla sfida di cartello di sabato pomeriggio che vedrà Juventus e Inter affrontarsi nel classico Derby d'Italia, definendolo un passaggio cruciale per entrambe le squadre. Secondo l’ex allenatore, per l’Inter rappresenterà un banco di prova decisivo per dimostrare di essersi definitivamente lasciata alle spalle le difficoltà mostrate contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions dello scorso anno.

Per la Juventus, invece, costituirà un test fondamentale per confermare le proprie ambizioni di vertice.

Capello, parlando di Chivu, ha ricordato un episodio della sua esperienza al Milan: "Quando arrivai a Milano, dopo Sacchi, radunai i giocatori e dissi loro: 'Tutti dicono che siete stanchi, esauriti. Fateli ricredere'. Anche all’Inter dovrebbero pungolare i calciatori così da far rimangiare a noi critici tutte le parole spese. I giocatori devono aver voglia di riaccendere la luce".

L’ex tecnico ha, infine, espresso il desiderio che sia la Juventus a sorprendere. A suo giudizio, infatti, la squadra bianconera, rinnovata sia in Italia che in Europa, ha le potenzialità per ribaltare le previsioni e ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Juve, i tifosi commentano le parole di Capello: 'Anche per me non siamo così scarsi come molti dicono'

Le parole di Capello hanno acceso il dibattito sul web: "Anche per me non siamo così scarsi come dicono tanti maestri del calcio", scrive un utente sul web. Un altro, più scaramantico, aggiunge: "Mannaggia, mister-so-tutto-io ha parlato... si perde, sicuro!".