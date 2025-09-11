La Juventus vuole blindare i giocatori più rappresentativi in organico e fra questi c'è sicuramente Gleison Bremer, leader della retroguardia bianconera. Il centrale brasiliano sarebbe però intanto finito nel mirino del Liverpool già per gennaio, con i Reds che potrebbero provare a imbastire una trattativa con il club bianconero.

Il Liverpool mette nel mirino Bremer

Dopo una stagione sfortunata complice il grave infortunio al crociato, il classe '97 è ritornato al centro del progetto Juventus dimostrando subito di essere in grande condizione. Con il Parma prestazione di grande spessore con il salvataggio sulla linea prima del gol di David, mentre col Genoa altra prova solida e da vero leader.

Le prestazioni del centrale bianconero non sono passate inosservate con il Liverpool che starebbe monitorando la situazione. I Reds sono alla ricerca di un centrale per la finestra invernale di mercato e valutano della alternative a Marc Guehi del Crystal Palace che resta l'obiettivo principale. Tra le alternative al capitano del Palace, ci sarebbe proprio Bremer. Al momento non si può parlare di una reale trattativa ma di un sondaggio, di un'idea da parte del Liverpool che potrebbe provare ad approfondire i discorsi a gennaio. Un'operazione che appare alquanto difficile, soprattutto nella finestra invernale di mercato. Per la Vecchia Signora, Bremer è un elemento imprescindibile e solo un'offerta fuori mercato attorno ai 70-80 milioni potrebbe cambiare le carte in tavola.

Possibile nuovo assalto a Molina a gennaio, anche l'Inter sull'argentino

Il mercato di gennaio potrebbe essere un'opportunità in casa Juventus anche per puntellare la rosa e in particolare le corsie esterne. Infatti oltre Cambiaso, Tudor potrebbe chiedere un ulteriore innesto che possa dare qualità e fisicità ad una zona di campo fondamentale per il suo 3-4-2-1. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora non avrebbe mollato la pista che porta a Nahuel Molina. L'argentino è stato corteggiato dai bianconeri nelle ultime settimane di mercato ma la richiesta di 30 milioni da parte dell'Atletico Madrid ha bloccato ogni sorta di trattativa. A gennaio la situazione potrebbe cambiare, dato che l'ex Udinese è desideroso di gioco con continuità e di arrivare in grande condizione al Mondiale.

La Juve sta quindi monitorando questa pista, ma deve fare attenzione al possibile inserimento da parte dell'Inter, a caccia di un calciatore di spessore vista la possibile partenza di Dumfries in estate. I nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza provando ad acquistare l'argentino a gennaio, così da avere già pronta l'alternativa, visto il possibile addio da parte dell'olandese.