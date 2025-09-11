Nelle scorse ore il giornalista sportivo Nicolò Schira ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, sottolineando come Arkadiusz Milik sia ormai un desaparecido alla Juventus, pagato lautamente pur senza scendere in campo da mesi.

Juventus, Schira: 'Arek Milik un desaparecido che prende quasi due milioni di euro a stagione per non giocare da mesi'

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube dedicato a un calciatore della Juventus: "C'è un giocatore che guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e non gioca una partita da 18-19 mesi, si tratta di Arek Milik.

Sì, perché è praticamente un desaparecido. Il signor Milik, di cui ormai abbiamo perso le tracce, ha rifiutato il Samsunspor, che faceva anche fatica a coprire lo stipendio e voleva che la Juve pagasse almeno il 50% dell'ingaggio. C'è stato un approccio del Trabzonspor, che però voleva un attaccante già pronto, abile, arruolato, quindi non Milik, che ora rappresenta un punto interrogativo gigantesco. È stato proposto da un intermediario di un club russo, ma per motivi geopolitici, che tutti sappiamo, in questo momento molti giocatori, anche se ci sono tanti soldi in ballo, non gradiscono andare in quella zona del mondo e quindi l’accordo non è andato in porto. Che succede ora? Milik resta alla Juve in esubero, salvo sorprese dell'ultima ora provenienti da quei mercati ancora aperti.

Si va verso una permanenza sino a gennaio, poi il calciatore andrà in prestito a giocare per rimettersi in mostra e la Juve cercherà poi di disfarsene nella prossima estate".

Schira ha poi concluso: "Questi i piani della società bianconera per Milik. La Juve sta cercando di trovare una sistemazione a Rouhi: dopo essere saltata la cessione in prestito con diritto di riscatto al Westerlo, formazione belga, si cerca qualcosa altrove. Anche lui in Russia non sembra molto propenso ad andare, quindi Grecia e Turchia sono due mete interessanti, ma i giorni nel calendario passano in fretta. Nello specifico, il mercato turco sarà aperto sino a venerdì, mentre quello greco chiuderà qualche ora più tardi.

Insomma, anche qui i tempi sono molto contingentati e, se non si troverà una soluzione, anche Rouhi rimarrà a carico della società bianconera".

Milik, una sfilza di infortuni e tanta cattiva sorte

Milik, seguendo anche le parole di Schira, effettivamente non scende in campo da quasi due anni e questo per una serie di problematiche fisiche innumerevoli. Le sfortune del polacco sono iniziate con un fastidio al polpaccio, per passare a un problema molto serio al ginocchio per poi finire con svariati problemi muscolari. Insomma un vero e proprio calvario dal quale il classe '94 non sembrerebbe riuscire a emergere.