Si muove nelle ultime ore il calciomercato del Crotone. La squadra rossoblù ha ufficializzato l'arrivo dell'esperto centrocampista Simone Calvano dal Monopoli. Nelle scorse ore i calabresi avevano richiesto anche l'attaccante Alessio Nepi al Giugliano, non riuscendo però a intavolare una trattativa. Il Crotone intanto sta perfezionando la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Marco Tumminello all'Union Brescia. Non dovrebbe invece partire Jacopo Murano: il calciatore, richiesto da Reggina e Salernitana, rimarrà in Calabria.

Crotone, più esperienza a centrocampo con l'arrivo di Calvano

Un colpo a sorpresa per il Crotone è l'arrivo del 32enne Simone Calvano. Il calciatore, arrivato dal Monopoli, andrà a fornire l'esperienza necessaria a un reparto mediano già ricco di qualità.

Il centrocampista milanese vanta diverse stagioni tra Serie B e Serie C. Arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tentativo per Nepi, ma il Giugliano dice no

In vista della probabile cessione di Marco Tumminello, prossimo a vestire la maglia dell'Union Brescia, il Crotone avrebbe richiesto informazioni alla Ternana per Alexis Ferrante, 30enne attaccante che piace anche al Cosenza.

Parallelamente gli squali si sarebbero interessati anche all'attaccante Alessio Nepi del Giugliano.

Il club campano avrebbe però declinato l'offerta ritenendo il calciatore attualmente incedibile. Difficile, se non impossibile, arrivare in queste ore ad un altro calciatore gradito ai calabresi: Luigi Cuppone, uno dei migliori elementi dell'attacco del Pescara.

Crotone, le altre possibili trattative dei rossoblù

In uscita rimangono da piazzare due calciatori: il portiere Francesco D'Alterio e l'attaccante esterno Federico Ricci. Per il primo si valuterebbe una cessione in prestito in Serie C, per l'ex Roma invece l'idea è quella di una cessione a titolo definitivo.

Il Crotone starebbe valutando inoltre l'acquisto dell'attaccante Diego Peralta, in uscita dal Catania. In difesa pare difficile arrivare al terzino sinistro Paolo Frascatore, mentre intanto il Crotone valuta rinforzi anche al centro del reparto arretrato con Andrea Allegretto del Catania e Filippo Berra del Benevento che sarebbero i profili graditi.

Intanto il centrocampista Thomas Schirò ha lasciato Crotone e si è accasato a titolo definitivo alla Pro Patria.