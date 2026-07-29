Il futuro di Theo Hernandez torna al centro del mercato. L’esterno francese, oggi all’Al Hilal dopo l’esperienza al Milan, avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare l’Arabia Saudita per rientrare in un campionato europeo competitivo. La Juventus monitora la situazione con attenzione, ma l’eventuale operazione dipenderà soprattutto dalle uscite e dall’equilibrio economico del club bianconero.

Juventus: l’addio di Cambiaso può aprire la trattativa di mercato

Il possibile arrivo di Theo Hernandez a Torino è legato al futuro di Andrea Cambiaso. La Juventus considera il laterale italiano un elemento importante, ma davanti a un’offerta significativa potrebbe valutare la cessione e reinvestire parte delle risorse su un giocatore di caratura internazionale.

Il profilo del francese rappresenterebbe una soluzione di alto livello per la fascia sinistra, grazie alla sua esperienza e alla capacità di incidere sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Per rendere sostenibile l’operazione, però, la formula più probabile sarebbe quella del prestito, una strada che permetterebbe ai bianconeri di ridurre l’impatto finanziario.

Stipendio Theo Hernandez-Juventus: l’ingaggio resta il nodo principale dell’affare

Il vero ostacolo per la Juventus non sarebbe il valore del cartellino, ma soprattutto lo stipendio percepito dal giocatore in Arabia Saudita. Theo Hernandez attualmente guadagna una cifra vicina ai 20 milioni di euro netti all’anno, un importo lontano dai nuovi parametri economici fissati dalla società torinese.

Il club ha scelto una gestione più sostenibile, con un limite salariale decisamente inferiore rispetto al passato. Per questo motivo un trasferimento potrebbe concretizzarsi soltanto con una forte apertura del calciatore sul proprio ingaggio oppure con un contributo dell’Al Hilal per coprire parte dello stipendio.

Juventus mercato: Lucumí aspetta i bianconeri, Kolo Muani e Zirkzee nel mirino

Parallelamente alla corsa per Theo Hernandez, la Juventus continua a muoversi su altri obiettivi. In difesa resta alta l’attenzione su Jhon Lucumí, centrale del Bologna considerato il rinforzo ideale per aumentare qualità, fisicità ed esperienza nel reparto arretrato. Il colombiano avrebbe deciso di attendere le prossime mosse dei bianconeri prima di valutare altre offerte.

In attacco, invece, le priorità portano a Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee. La Juventus lavora per trovare l’intesa con il Paris Saint-Germain per il francese, mentre resta aperta anche la possibilità legata all’attaccante del Manchester United. Sullo sfondo rimane la situazione di Jonathan David, deciso a convincere Luciano Spalletti prima di prendere in considerazione eventuali alternative.