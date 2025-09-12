La Juventus, domani sabato 13 settembre, tornerà in campo per affrontare l’Inter in una delle sfide più attese di inizio stagione. La squadra di Igor Tudor arriva al big match con qualche dubbio di formazione, soprattutto legato alle condizioni di Francisco Conceição. Il portoghese non è al meglio e solo la rifinitura di sabato mattina chiarirà definitivamente se potrà scendere in campo o meno. La sensazione, al momento, è che l’allenatore croato sia pronto a lanciare Teun Koopmeiners dal primo minuto per sostituire eventualmente l’ex Porto. Al suo fianco, sulla trequarti, dovrebbe agire Kenan Yildiz, con Jonathan David in posizione avanzata come terminale offensivo.

Le possibili scelte di Tudor

Ancora una volta, dunque, la partita dovrebbe iniziare dalla panchina per Dusan Vlahovic, così come per Loïs Openda. Una scelta che conferma la grande concorrenza in attacco e la volontà di Tudor di gestire le risorse con equilibrio in un calendario fitto di impegni. La Juventus, infatti, punta a confermare i progressi delle ultime settimane, con una squadra che appare sempre più solida e in crescita dal punto di vista della condizione fisica.

A complicare ulteriormente le scelte del tecnico c’è l’assenza di Andrea Cambiaso, ancora out per squalifica. Per sostituirlo sulla corsia mancina, Tudor sembra orientato a preferire Weston McKennie rispetto a Filip Kostic: l’americano garantirebbe più equilibrio tra le due fasi, oltre a una maggiore duttilità tattica.

La probabile formazione bianconera, schierata con il consueto 3-4-2-1, con Di Gregorio tra i pali, difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Kelly. Sulle fasce agiranno Kalulu e McKennie, mentre in mezzo al campo toccherà a Locatelli e Khéphren Thuram. Sulla trequarti spazio a Koopmeiners e Yildiz alle spalle dell’unica punta David

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Le parole di Tudor

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Tudor ha voluto trasmettere ottimismo e fiducia. “Ho sensazioni belle dopo la rifinitura, la squadra è concentrata e vuole fare bene”, ha dichiarato il tecnico croato, sottolineando la compattezza del gruppo e la determinazione con cui la Juventus affronterà i nerazzurri.

Allo stesso tempo, l’allenatore ha chiarito che Edon Zhegrova non sarà a disposizione contro l’Inter, ma il suo rientro è previsto già per il successivo impegno con il Verona.

Sui dubbi di formazione, Tudor ha preferito non sbilanciarsi troppo, mantenendo un certo riserbo soprattutto sul tema più caldo della vigilia, quello legato a Conceição. “Conceicao 50/50 vediamo domani. Openda può partire dall’inizio”, ha spiegato l’allenatore, lasciando aperto ogni scenario fino all’ultimo minuto.