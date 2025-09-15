La vittoria della Juventus contro l’Inter ha avuto un protagonista assoluto: Vasilije Adzic. Il giovane talento montenegrino ha brillato nella partita più attesa della stagione, confermando quanto di buono si diceva su di lui negli ultimi mesi e dimostrando di poter essere una pedina importante nel progetto di rinnovamento bianconero.

Adzic non è arrivato a questo punto per caso. La sua crescita, infatti, è stata seguita con attenzione da Igor Tudor e soprattutto dal suo vice Ivan Javorcic, che in questi mesi si è occupato in maniera diretta dello sviluppo tecnico e caratteriale del ragazzo.

Entrambi gli allenatori hanno trasmesso fiducia al montenegrino, spingendolo a credere nelle proprie qualità e a non temere la pressione di un club come la Juventus. Questo lavoro psicologico e tattico ha portato frutti evidenti, come testimoniato dalla prestazione contro l’Inter. Proprio Tudor e Javorcic hanno voluto fortemente la permanenza a Torino di Adzic.

No a 4 club per tenere Adzic

In estate non sono mancate le tentazioni. Secondo quanto trapelato, la Juventus ha ricevuto diverse richieste di prestito per Adzic: Sassuolo, Genoa, Palermo e Braga avevano bussato alla porta dei bianconeri, convinti che il giovane potesse trovare spazio e minuti preziosi lontano da Torino. Ma la dirigenza e lo staff tecnico hanno scelto diversamente.

La linea era chiara: trattenere Adzic, puntare su di lui e inserirlo gradualmente in prima squadra. Una decisione coraggiosa, che oggi appare vincente.

La Juventus, del resto, negli ultimi anni ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa che non ha precedenti recenti. La filosofia del club è quella di costruire un gruppo solido e futuribile, capace di reggere non solo nel presente, ma anche nelle prossime stagioni. Adzic rappresenta uno dei simboli di questa scelta, insieme ad altri giovani che stanno emergendo sotto la guida di Tudor.

Si vuole blindare Yildiz

Un esempio lampante è quello di Kenan Yildiz. L’attaccante turco-tedesco, classe 2005, ha ricevuto la prestigiosa maglia numero 10, un segnale chiarissimo della fiducia della società.

La Juventus considera Yildiz un pilastro del futuro, tanto che sta già lavorando al rinnovo del suo contratto. L’obiettivo è prolungare la scadenza fino al 2030 e portare il suo ingaggio a circa 4,5 milioni di euro, blindando così uno dei prospetti più promettenti d’Europa.

La vittoria sul campo contro l’Inter, dunque, assume un valore che va oltre i tre punti. È il successo di una filosofia, di una visione che punta a coniugare risultati immediati e costruzione a lungo termine. Tudor e Javorcic stanno dimostrando che si può lanciare i giovani senza rinunciare alla competitività, e i casi di Adzic e Yildiz sono soltanto i più evidenti.