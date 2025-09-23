Il futuro di Davide Frattesi all'Inter resta un rebus. Dopo un'estate complicata, il centrocampista italiano è rimasto in nerazzurro, ma gli arrivi di Susic e Diouf hanno aumentato la concorrenza. A gennaio la situazione potrebbe cambiare visto l'interesse da parte di Juventus e Napoli che potrebbero avanzare delle offerte concrete.

Juve e Napoli monitorano Frattesi

Dopo aver rifiutato le offerte provenienti dalla Premier, il classe 99 si aspettava di essere al centro del nuovo progetto targato Chivu viste le sue grandi capacità da incursore. Nonostante le sue caratteristiche adatte al sistema di gioco nerazzurro, l'ex Sassuolo non è ancora riuscito ad imporsi con regolarità in questo inizio stagione e starebbe valutando un addio nel mercato invernale.

Stando alle ultime indiscrezioni, sia Juventus che Napoli avrebbero chiesto informazioni per il 26enne centrocampista, la cui valutazione si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Al momento si parla soltanto di un forte interesse, che potrebbe evolversi durante la sessione invernale di calciomercato. L'Inter potrebbe prendere in considerazione offerte congrue e successivamente reinvestire il denaro per rinforzare la rosa in altri reparti.

Frattesi nonostante il forte attaccamento alla maglia nerazzurra vuole giocare con continuità per non perdere l'opportunità di una convocazione al Mondiale con la nazionale italiana.

Anche i nerazzurri su Palestra, possibile sfida alla Juve

L'Inter in occasione delle prossime due finestre di mercato potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione, sono infatti diversi i calciatori che potrebbero salutare Milano.

Tra questi c'è anche Denzel Dumfries che dopo l'interesse del Barcellona nello scorso giugno, sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier che in estate potrebbero avanzare offerte concrete.

Il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e sta valutando possibili alternative. La dirigenza meneghina avrebbe iniziato ad osservare con interesse Marco Palestra, talentuoso terzino classe 2005 in forza al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta.

Palestra in questo inizio di campionato ha dimostrato un gran potenziale ed ampi margini di miglioramento. Forza fisica, velocità, capacità difensive ed offensive, rendono il 20enne un profilo molto interessante. L'Inter in estate potrebbe provare ad intavolare una reale trattativa con l'Atalanta.

La trattativa appare comunque difficile per diverse ragioni; la prima legata alla volontà della Dea di trattenere il calciatore e di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 35-40 milioni; la seconda legata alla forte concorrenza della Juventus che avrebbe opzionato il classe 2005 come rinforzo ideale per il 3-4-2-1 di Tudor.