La Juventus inizia a muoversi sul fronte calciomercato con l'obiettivo di rinforzare l'organico già a gennaio. Le corsie esterne potrebbero subire delle modifiche vista la necessità di acquistare un nuovo esterno che possa dare ulteriori alternative a mister Tudor. Uno dei nomi che resta in lista è quello di Nuno Tavares che potrebbe salutare la Lazio già a gennaio.

Non tramonta la pista Tavares per la fascia

Inizio di stagione complicato per l'ex Arsenal che complice una condizione fisica non ottimale sta offrendo prestazioni non all'altezza, ultima quella nel derby dove il suo errore ha determinato la rete di Pellegrini.

In estate, il club biancoceleste ha rifiutato offerte importanti ma a gennaio la situazione potrebbe cambiare. La Juventus sta osservazione la situazione e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con la Lazio dopo averci provato già a giugno. Una tratattiva che appare però complciata vista la volontà della Lazio di prendere in considerazione solo offerte attorno ai 35-40 milioni di euro, cifra al momento alta per le casse del club bianconero. Tavares rappresenterebbe un ottimo colpo per il sistema di gioco di Tudor e darebbe fiscità, corsa ed atletismo alle corsie esterne.

Oltre al portoghese della Lazio, la Juve segue anche altri profili economicamente raggiungibili come Ferland Mendy, in uscita dal Real Madrid.

Il francese ha una valutazione vicina ai 20 milioni di euro. Non tramonta la pista Clauss, già allenato da Tudor al Marsiglia e che il Nizza cederebbe per una cifra vicina ai 12-15 milioni di euro.

Retroscena David, battuta la concorrenza di Inter e Napoli

Jonathan David è stato uno degli acquisti più importanti del calciomercato estivo della Juventus. Il canadese arrivato a parametro zero ha subito timbrato il cartellino contro il Parma e si sta ritagliando uno spazio importante nel nuovo percorso bianconero. Il suo futuro però poteva non essere in quel di Torino visto l'interesse di altri top club italiani che avevano provato ad ingaggiarlo in estate.

Stando ad alcuni retroscena, la Juventus ha infatti battuto la concorrenza di Inter e Napoli accaparrandosi le prestazioni del classe 2000.

Il canadese era stato ad un passo dal Napoli prima che il club partenopeo virasse su altri calciatori come Lucca e Hojlund. Viva era anche la candidatura dell'Inter che lo aveva preso in considerazione prima di virare fortemente su Lookman senza però concretizzare l'arrivo a Milano da parte del nigeriano. La Juve ha invece mostrato un interesse reale e concreto battendo così le due rivali nella corsa al 25enne.

Ora toccherà a David dimostrare il proprio valore a cominciare dalla sfida di sabato contro l'Atalanta, fondamentale per riprendere il passo in campionato.