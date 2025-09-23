Il giornalista Francesco Oppini ha scritto un messaggio durissimo nei confronti dei massimi organismi del calcio, sottolineando come la Juventus non sia in cima alle classifiche di Serie A e Champions League a causa degli errori di cui è stata vittima.

Oppini durissimo: 'Se non siamo primi in campionato e in Champions è per le porcherie di Lega e UEFA'

Le polemiche dopo l'arbitraggio visto in Hellas Verona - Juventus, dove i bianconeri reclamano sia per un rosso non dato ai padroni di casa sia per un discusso rigore assegnato contro la vecchia signora, non vogliono placarsi.

Anzi a farle divampare ancora una volta ci ha pensato nelle scorse ore Francesco Oppini, giornalista dichiaratamente juventino che su X ha scritto un messaggio al vetriolo nei confronti dei maggio organismi che controllano il calcio: "Per quel che può valere, se la Juve oggi non è al primo posto in Serie A e con tre punti in Champions è grazie in gran parte alle porcherie viste e commesse contro i bianconeri da Lega di A e UEFA".

Un messaggio che arriva a seguito di un altro post nel quale lo stesso Oppini aveva scritto polemicamente quanto segue: "La verità è che la Juve (come sempre e da sempre) crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso il contrario di ciò che avviene per creare alibi ai perdenti".

Insomma un malcontento generale che si sta diffondendo a macchia d'olio tra i tifosi della Juventus. Il campionato italiano è iniziato solo da quattro giornate ma che evidentemente nasce da un senso di accerchiamento che i tifosi della vecchia signora nutrono ormai da diverse stagioni.

Juventus, i tifosi rispondono a Oppini: 'Una squadra che ambisce al primo posto non può faticare col Verona'

Le parole di Oppini in poche ore hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web, che piuttosto che prendersela con gli arbitri, hanno puntato il dito sulla Juve: "Semplicemente perché una squadra che ambisce al primato non può avere la necessità che il Verona e ripeto il Verona resti in 10 per vincere la partita.

Parliamo di una squadra di basso livello e non del Milan, la Roma o l’Atalanta. Non si può sempre sperare nelle papere dei portieri avversari", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Perché fare i tifosi mediocri? Abbiamo vinto col Genoa con un gol da calcio d'angolo, con l'Inter ancora non riesco a credere come abbiamo fatto e poi pareggiato a Verona con prestazioni imbarazzante. Non c'è stata finora una partita in cui si è giocato bene. Squadra da quarto posto".

Infine un tifoso sottolinea: "Non siamo primi anche grazie a una squadra che non ha un centrocampo e un allenatore che non sta capendo niente sulla gestione dei calciatori, vedi Yildiz che per sua ammissione era stanco col Dortmund e ha fatto altri 96 minuti a Verona. Per non parlare dei cambi e delle formazioni iniziali".