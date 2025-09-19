Domenica 21 settembre allo Stadio San Siro di Milano, l'Inter ospita il Sassuolo, in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 20:45. Cristian Chivu è pronto a rilanciare i nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Fabio Grosso proverà ad impensierire i padroni di casa con la rapidità di Laurienté e Berardi, che agiranno al fianco di Pinamonti.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Dopo il turnover in Champions contro l’Ajax, Acerbi e Lautaro sono pronti a riprendersi una maglia da titolare: l’argentino resta comunque da valutare ma dovrebbe tornare al centro dell’attacco.

Ballottaggio aperto sulla corsia sinistra tra Carlos Augusto e Dimarco. Nel Sassuolo, Matic viaggia verso la conferma a centrocampo nonostante il rientro di Thorstvedt, mentre in avanti Grosso non cambia: fiducia al tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté, con Cheddira e Fadera opzioni dalla panchina.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Lipani, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Quote di Inter-Sassuolo: i nerazzurri in pole position

I bookmaker non sembrano avere dubbi riguardo al pronostico della gara, puntando decisamente sui padroni di casa.

William Hill quota la vittoria dell'Inter a 1.29, il pareggio a 5.50 e un successo in trasferta del Sassuolo a 10.00. Bet365 si allinea, valutando il successo nerazzurro a 1.28, con lo stesso pareggio a 5.50 e la vittoria emiliana a 11.00. Dati che evidenziano un chiaro vantaggio per gli uomini di casa che vorranno sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione in campionato.

Le stelle in campo: Çalhanoğlu e Thuram pronti a incidere

Uno dei protagonisti più attesi è Hakan Çalhanoğlu, pilastro del centrocampo nerazzurro. Nelle prime battute del campionato ha già dato prova del suo valore con 2 gol segnati in altrettante presenze, mostrando la sua predisposizione al tiro.

Anche Marcus Thuram ha iniziato la stagione con il piede giusto, gonfiando la rete in tre circostanze.

A completare il reparto offensivo, il capitano Lautaro Martínez. L’argentino finora ha segnato 1 gol e realizzato 1 assist, era in panchina ad Amsterdam per la sfida con l'Ajax, e non ha brillato contro la Juve.

Sassuolo, Grosso si affida alla qualità di Berardi e Pinamonti

Il Sassuolo, nonostante parta da sfavorito, non è da sottovalutare.

Tra i neroverdi spicca la leadership e l'arte realizzativa di Domenico Berardi, già autore di un gol in stagione.

Occhi puntati anche su Ismaël Koné e Andrea Pinamonti. La formazione emiliana proverà ad uscire da San Siro con un risultato positivo per la classifica, che ad oggi la vede al quattordicesimo posto con tre punti.