È stata un'estate diversa dalle altre per Dusan Vlahovic, dato per sicuro partente ma alla fine rimasto alla Juventus nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

La sua permanenza a Torino non era affatto scontata, visto che negli scorsi mesi si era parlato con insistenza di una possibile cessione per fare cassa e riequilibrare i conti del club. Tuttavia, lo scenario sembra essersi ribaltato e oggi l’attaccante serbo appare sempre più centrale nel progetto bianconero.

Come rivelato da Nicolò Ceccarini, dagli studi Rai, al serbo potrebbe presto essere proposto il rinnovo: "Da quello che ci risulta Dusan Vlahovic avrà presto una proposta di rinnovo da parte della Juventus".

Una dichiarazione che apre nuove prospettive per il futuro del giocatore e che testimonia un cambio di rotta importante da parte della società.

Ipotesi rinnovo

Fino a qualche mese fa la separazione tra la Juventus e il suo numero 9 sembrava inevitabile. L’idea di una cessione appariva concreta, ma adesso il vento è cambiato. Lo stesso Ceccarini ha confermato questo ribaltamento di fronte: "Questa è una notizia importante perché è cambiato il mondo in casa bianconera, dal possibile addio alla permanenza, fino alla pista rinnovo".

Le parole del giornalista non lasciano spazio a dubbi: la Juventus ha tutta l’intenzione di proporre il rinnovo a Vlahovic. Un prolungamento di contratto che andrebbe oltre l’attuale scadenza del 2026 servirebbe non solo a mettere al sicuro il valore del cartellino, ma anche a lanciare un segnale chiaro alla concorrenza.

Miretti a parte

Parallelamente alle vicende legate al rinnovo di Vlahovic, la Juventus deve fare i conti con la situazione legata all’infermeria. A Torino è infatti rientrato Francisco Conceicao, che in nazionale ha accusato un fastidio muscolare. L’esterno portoghese è stato subito accompagnato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti e valutare l’entità del problema. La sua presenza nella prossima partita resta al momento in dubbio, in attesa dell’esito definitivo degli esami.

La squadra, nel frattempo, ha ripreso la preparazione in vista della sfida ad alta intensità contro l’Inter. Igor Tudor ha potuto contare sul rientro in gruppo di Mattia Perin e di Juan Cabal, entrambi nuovamente a disposizione.

Una buona notizia che restituisce alternative importanti tra i pali e in difesa.

Non arrivano invece segnali totalmente positivi da Fabio Miretti. Il centrocampista, alle prese con degli acciacchi che lo hanno rallentato nelle ultime settimane, continua a lavorare a parte. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.