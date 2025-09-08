Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, sarebbe orientato a non rinnovare il contratto con l’Al Ahli, in scadenza la prossima estate. L’ivoriano, dopo due stagioni nel campionato saudita, starebbe valutando seriamente un ritorno in Europa, pronto a svincolarsi come parametro zero. Una possibilità che potrebbe aprire le porte a un suo ritorno in Serie A, laddove aveva lasciato un ricordo positivo per fisicità, intensità e capacità di incidere nei momenti decisivi.

Senza più la concorrenza diretta degli stipendi milionari offerti dalle società arabe, diversi club italiani si vorrebbero mettere in coda per assicurarsi le prestazioni del classe ’96 in vista della prossima stagione.

In prima linea ci sarebbero quindi Juventus, Roma e Napoli, tre squadre che per motivi differenti intravedrebbero in Kessié un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo.

Juventus, occasione da non perdere

Per la Juventus il nome di Kessié non è nuovo, tanto è vero che i bianconeri avrebbero già provato a ingaggiarlo nella sessione di mercato estiva da poco conclusa. L’operazione si sarebbe arenata a causa delle richieste d’ingaggio del giocatore, nettamente fuori portata per i bianconeri. La prospettiva di ingaggiarlo a parametro zero cambierebbe però radicalmente lo scenario. Kessié a Torino rappresenterebbe un innesto prezioso: Tudor dispone di un centrocampo con qualità ma non ricchissimo di alternative, e l’ivoriano garantirebbe quella fisicità e capacità di rottura che manca nella mediana bianconera.

Roma: un possibile sostituto di Kone

La Roma, dal canto suo, osserva con attenzione la situazione. Claudio Ranieri, intervenuto a Sky Sport, ha ricordato come il club giallorosso debba convivere con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Non è escluso, dunque, che nella prossima finestra di mercato possa partire un elemento importante della rosa. Se questo fosse Kone, allora Kessié diventerebbe il nome in cima alla lista per sostituire il francese. La sua conoscenza della Serie A, unita a caratteristiche tecniche e fisiche difficilmente reperibili sul mercato a costi contenuti, lo rendono una pedina potenzialmente fondamentale per gli equilibri del centrocampo di Gasperini.

Napoli: il sogno di Conte

Infine c’è il Napoli, che segue con attenzione ogni possibile occasione utile per alzare il livello della squadra. Antonio Conte, sin dal suo arrivo, ha chiesto rinforzi di spessore per rendere la rosa competitiva su più fronti. Kessié sarebbe il profilo perfetto per dare forza e continuità a una mediana composta da colossi. L’ivoriano potrebbe inoltre affiancare Anguissa, ma ne potrebbe persino prendere il posto: il camerunese, infatti, è stato nuovamente vicino a lasciare i partenopei in estate, e il suo futuro resta incerto.