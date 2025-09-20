Secondo quanto riportato su YouTube da Marcello Chirico, la situazione tra Juventus e Dusan Vlahovic è ancora tutta da chiarire. Il giornalista ha spiegato che l’attaccante potrebbe essere ceduto nel mercato di gennaio oppure arrivare a un rinnovo di contratto con la Vecchia Signora il prossimo giugno

Juventus, Chirico: 'Situazione aperta per Vlahovic: il calciatore può partire a gennaio o rinnovare a giugno'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube dando aggiornamenti sulla situazione tra Vlahovic e Juventus: "È una storia completamente aperta: può andare via a gennaio, può andare via a giugno e può persino rimanere alla Juve.

Tanti finalmente stanno dicendo quello che sostengo da settimane, vale a dire che la società ha già pronta una proposta di rinnovo per il classe 2000, ma Vlahovic non ha mai voluto sentire nulla a riguardo. Ora però il calciatore ha la fiducia dell’allenatore, la fiducia della Juve e ha ritrovato il legame con il pubblico, inizialmente diffidente. Basti ricordare i fischi ricevuti nell’amichevole con la Next Gen. Insomma, Vlahovic è tornato a far vedere il suo valore e il quarto gol con il Borussia, dove recupera palla e la pennella sulla testa di Kelly, è la dimostrazione di quanto ora tenga alla maglia".

Chirico ha proseguito su Vlahovic: "Il fatto che lo stiano tenendo in panchina funziona e, se continuerà a fare bene come ora, la società potrebbe spingere per fargli accettare la proposta di cui ho parlato.

Detto questo, si tratterebbe comunque di un rinnovo al ribasso, con un ingaggio massimo di 7 milioni di euro per 3 anni".

Il giornalista ha concluso: "Tudor, in conferenza stampa, ha difeso a spada tratta Kelly, che a onor del vero non si presentò alla Juventus nella maniera migliore. Anzi, ricordo una sua prestazione disastrosa a Como, che fece domandare chi avesse preso Giuntoli per rinforzare la retroguardia. Con il passare del tempo, però, e soprattutto quest’anno, stando vicino a Bremer, è cresciuto e ora può starci. Io comunque non mi rimangio le critiche che gli feci in passato, perché secondo me le meritava: il calciatore non mostrò allora quanto valeva. Ovviamente Tudor fa bene a difenderlo e non a caso molti mi hanno detto che al croato Kelly è piaciuto sin dai suoi primi giorni alla Continassa".

Juventus, nel frattempo Vlahovic si candida a un’altra maglia da titolare

In questo contesto di incertezza, Vlahovic continua la sua cavalcata verso una stagione di ripresa: dopo la doppietta da urlo fatta contro il Borussia Dortmund in Champions League, va verso un'altra presenza da titolare contro l'Hellas Verona. Sulla carta un match abbordabile e nel quale il classe 2000 potrebbe arricchire il suo già ricco bottino di reti.