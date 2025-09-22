Secondo quanto riferito su Youtube da Luca Gramellini, la Juventus dovrebbe meditare con attenzione sull'eventuale acquisto a gennaio di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista dell'Al-Hilal accostato in queste ore al club bianconero.

Juventus, Gramellini: 'Milinkovic-Savic è andato in Arabia per i soldi, diffiderei a riprenderlo'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e dei nomi accostati al club bianconero per il mercato di gennaio: "Che il club abbia un problema a centrocampo è evidente e da quello che mi arriva, credo che nella finestra di riparazione invernale vorranno davvero fare qualcosa.

I profili che stanno uscendo in queste ore sono quelli di Milinkovic-Savic e di Bernardo Silva. Il primo è un buon giocatore ma io personalmente diffido di chi ritorna dal calcio arabo. L'ex Lazio ha scelto la meta esotica a una giovane età e lo ha fatto solo per soldi, quindi non mi fiderei troppo di prenderlo. Bernardo Silva invece è stato accostato ai bianconeri perché andrà in scadenza col City, ma non ho notizie a riguardo".

Gramellini ha proseguito: "Credo sia sotto gli occhi di tutti che la Juventus abbia bisogno di un rinforzo a centrocampo. E' inutile girarci attorno, Koopmeiners continua a deludere per le sue prestazioni raccapriccianti. Anche Locatelli con tutto l'affetto che provo per il ragazzo, è un giocatore che da tutto ed è attacco alla maglia, ma per una Juve che vuole ambire a tornare protagonista in Serie A, il regista deve andare in panchina ed essere un gregario.

Se questa squadra ha il desiderio di vincere, lui e Thuram non devono essere i titolari inamovibili del centrocampo. Chi se la prende con Tudor e lo definisce un capo popolo anziché un allenatore, dovrebbe considerare queste cose".

Gramellini ha proseguito: "E' vero che Tudor è un leader e alla Juventus è tornato un timoniere capace di essere un comunicatore efficace. Lui i suoi ragazzi li difende a spada tratta e va davanti alle telecamere per difendere i colori che rappresenta. Poi è chiaro che nel calcio conta più il campo, ma queste sono cose da sottolineare, perché importanti. Ovviamente tutto è opinabile ed è diritto di tutti muovere delle critiche costruttive e sposo anche la preoccupazione di chi sta cominciando a temere un eccessivo integralismo da parte di Tudor.

Dico questo perché credo che la Juventus possa essere messa in campo in maniera diversa a seconda delle circostanze".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'A gennaio va trovato qualcuno per la mediana'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Su Savic la penso allo stesso modo, su Silva ci arriverà la concorrenza. A gennaio va trovato qualcuno sì. Peccato per D. Luiz, ma serviva incassare" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "A proposito di cavalli di ritorno, si sarebbe potuto riportare a casa Rabiot visto il costo del cartellino e la ridimensionata sulle pretese salariali del giocatore".