Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, rivelate sulla pagina X di Tuttosport dalla speaker Chiara Papanicolaou, la Juventus e il suo direttore generale Damien Comolli si sarebbero messi in finestra per il profilo di Bernardo Silva, centrocampista portoghese che, a giugno, potrebbe uscire dal Manchester City a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Papanicolaou: 'Per Bernardo Silva c'é la fila e in coda si è messo anche Damien Comolli'

Nelle ultime ore, si è sparsa una voce di calciomercato che vorrebbe la Juventus aver messo nel mirino Bernardo Silva.

Ebbene la speaker Chiara Papanicolaou ne ha parlato in maniera più dettagliara sulla pagina X di Tuttosport: "Attenzione perché su Bernardo Silva potrebbe esserci la fila e in coda ci si è messo anche Comolli. La situazione è la stessa di Kevin De Bruyne dell'anno scorso. Il portoghese, infatti, è in scadenza di contratto con il Manchester City e, almeno per ora, non c'è nessuna intenzione di sedersi per rinnovare. Per cui, l'idea di prendere a parametro zero un giocatore di quella qualità sta ingolosendo molti, Juve compresa".

Papanicolaou ha, poi, evidenziato come il Benfica sia stato il primo club a muoversi concretamente per il possibile ritorno di Bernardo Silva, calciatore cresciuto nelle giovanili della società lusitana e consacratosi, prima al Monaco, e, successivamente, al Manchester City.

Tuttavia, secondo la speaker, l’ostacolo principale per il club di Lisbona sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio del giocatore, il quale difficilmente accetterebbe una significativa riduzione per motivi esclusivamente sentimentali.

Proprio per questa ragione, ha spiegato Papanicolaou, si sarebbero inserite nella trattativa anche Juventus e Milan, pronte a sfruttare l’occasione. Un ruolo determinante, in questo scenario, sarà svolto dal procuratore Jorge Mendes, agente di Bernardo Silva, che intrattiene rapporti eccellenti con la dirigenza bianconera, rafforzati ulteriormente durante l’ultima estate con la conclusione dell’operazione Conceiçao.

Juventus, l'obiettivo sarebbe quello di potenziare il centrocampo

L'indiscrezione data dalla Papanicolaou non sarebbe casuale bensì nascerebbe dalla volontà della Juventus di concentrare i propri sforzi economici nella prossima sessione di mercato estiva sul centrocampo. Bernardo Silva rappresenterebbe un'occasione più unica che rara, visto che il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero, ma la Juventus valuterebbe comunque diversi elementi anche dal costo elevato. Fra questi, spunterebbe Sandro Tonali del Newcastle e Manu Kone, mediano della Roma che il club giallorosso rischia di dover cedere per le restrizioni del FFP.