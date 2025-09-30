La Juventus si prepara a una delle sfide più delicate della sua prima fase di stagione: la trasferta europea in casa del Villarreal di Marcelino García Toral. Un avversario temibile, capace di unire qualità tecnica e solidità difensiva, che costringerà i bianconeri a presentarsi con la miglior formazione possibile. Non è però scontato che Igor Tudor possa avere a disposizione tutti i suoi uomini chiave. Da quello che filtra infatti sia Thuram che Bremer sarebbero a forte rischio.

Bremer e Thuram, fastidi muscolari per entrambi: la loro presenza a Villareal sarebbe a forte rischio

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, sia Gleison Bremer che Khephren Thuram avrebbero svolto allenamento differenziato nelle ultime ore. Alla base di questa scelta, alcuni fastidi accusati nel post-partita contro l’Atalanta. Per entrambi non si tratterebbe di infortuni preoccupanti, in quanto non sono stati ritenuti necessari esami strumentali, ma la situazione resta da monitorare. Bremer avrebbe quindi accusato dolori muscolari al ginocchio già operato lo scorso anno per la rottura del crociato, mentre Thuram starebbe facendo i conti con un leggero problema al polpaccio.

Rugani pronto all’esordio europeo, Locatelli a rientrare dal primo minuto in cabina di regia

Nel caso in cui il centrale brasiliano non dovesse farcela, spazio a Daniele Rugani. Il difensore, sostituto naturale di Bremer, potrebbe così bagnare il suo esordio stagionale in Champions League in un palcoscenico tutt’altro che semplice. Come alternativa, Tudor potrebbe spostare Gatti al centro e inserire uno fra Cabal o Conceicao nel trio arretrato.

A centrocampo, invece, il probabile forfait di Thuram dovrebbe aprire le porte al rientro di Manuel Locatelli, tenuto a riposo per 90 minuti sabato pomeriggio nella gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta.

Juventus, due assenze che sul campo del Villareal potrebbero pesare come macigni

Due defezioni del genere, se confermate, rischierebbero di pesare enormemente sulle scelte di Tudor. Affrontare un Villarreal in grande forma, capace di vincere 5 delle 7 gare disputate in campionato e di posizionarsi a soli tre punti dal Barcellona capolista, rappresenta già di per sé una sfida complicata. Senza l’apporto di Bremer e Thuram, considerati due elementi quasi imprescindibili della rosa bianconera, il compito potrebbe diventare addirittura proibitivo. L’assenza di solidità difensiva e di muscoli in mezzo al campo toglierebbe certezze in due reparti chiave, proprio contro una formazione che ha dimostrato di saper colpire con continuità e intensità.