Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la Juventus non starebbe cercando Sergej Milinkovic-Savic dell'Al-Hilal per potenziare il centrocampo a gennaio. Piuttosto il club bianconero, a detta di Momblano, continuerebbe a monitorare la situazione di Franck Kessié, mediano attualmente in forza nell'Al-Ahli.

Calciomercato Juve, Momblano: 'Milinkovic-Savic? Un profilo che non mi è arrivato, al contrario di Kessié'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e riferendosi al profilo di Milinkovic-Savic, centrocampista dell'Al-Hilal accostato al club bianconero per la prossima sessione di mercato invernale, ha detto: "Premessa.

Il nome di Milinkovic-Savic, dalle mura della Continassa, non mi è arrivato. Però, attenzione, non mi è stato nemmeno smentito. Come ho già detto nel recente passato, fin dal primo giorno mi è arrivato, invece, il nome di Franck Kessié".

Momblano ha, poi, spiegato le ragioni per le quali Milinkovic-Savic non sarebbe un profilo cosi adatto al gioco della Juventus: "Se io dovessi stare al ritratto di centrocampista che mi è stato fatto e che rispecchia esattamente quello che si sono detti in società all'inizio dell'estate, Igor Tudor è stato chiaro: se penso all'identikit di quella tipologia di mediano, penso che Milinkovic Savic non ha una caratteristica ricercata da Tudor, ovvero il dinamismo.

Stiamo comunque ragionando su un centrocampo a due. Però l'ex Lazio è una grande mezzala e non un grande trequartista".

Il giornalista ha proseguito: "Milinkovic-Savic ha sempre sofferto in nazionale giocando in quel ruolo: a due può giocare nel campionato arabo perché in otto partite su dieci la sua squadra è sopra la categoria. Allora il discorso qual è? Lui sicuramente è un ottimo calciatore e volendo può anche fare il 'box to box', ma il dinamismo non è una peculiarità che gli appartiene. Questo non vuol dire che il serbo sia un calciatore di basso livello, perché tanti giocatori come Sami Khedira non avevano una velocità di base eccelsa. Per Tudor, però, il dinamismo è una delle tre caratteristiche primarie per il suo mediano.

Anche perché, nella rosa, abbiamo già chi soffre in dinamismo, vale a dire Manuel Locatelli, che non è un giocatore che ha grande passo, ma che possiede tante altre caratteristiche".

Kessié, un contatto in scadenza con l'Al-Ahli nel 2026

Kessié piace alla Juventus sia perché dotato di quel dinamismo e di quella muscolarità che Tudor chiede da tempo in mediana, sia per la sua situazione contrattuale. Il centrocampista ex Milan, infatti, vedrà il suo contratto scadere nell'estate del 2026 con l'Al-Ahli: quindi potrebbe essere ingaggiato nella finestra di riparazione di gennaio, a condizioni estremamente favorevoli.