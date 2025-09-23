Secondo quanto riportato su X dal giornalista Paolo Paganini, la Juventus, invece di investire 40 milioni per l'acquisto di Loïs Openda, avrebbe dovuto destinare quella cifra a un centrocampista di livello.

Juventus, Paganini: 'Piuttosto che investire 40 milioni per Openda, avrebbero dovuto puntare su un mediano'

La sessione di mercato estiva, conclusa da quasi un mese in casa Juventus, ha consegnato a Igor Tudor un reparto offensivo nuovo di zecca, nel quale si sono registrati gli inserimenti di un centravanti come Jonathan David, la conferma di un laterale come Conceicao e l'acquisto di due esterni presi in extremis da Comolli come Zhegrova e Openda.

Una scelta mirata, per ampliare in maniera decisa le opzioni del tecnico croato nel reparto offensivo, che però ha lasciato la formazione bianconera corta in altri reparti. Nello specifico, a pagare le conseguenze di questa strategia è stato il centrocampo, nel quale la Vecchia Signora può contare su pochissimi uomini a disposizione. Di questo argomento ha scritto il giornalista Rai Paolo Paganini, che sul social X ha sottolineato: "Ribadisco che, invece di investire 40 milioni di euro su Openda (magari si rivelerà determinante, questo si vedrà), la Juventus avrebbe potuto, o meglio dovuto, dirottare quella somma su un centrocampista e magari anche su un esterno destro".

Paganini, restando in tema Juventus ma riferendosi alle tante polemiche che si sono scatenate a seguito degli episodi arbitrali andati in scena nel match del Bentegodi sabato pomeriggio, ha poi aggiunto: "L’arbitro Rapuano, che ha diretto Hellas Verona-Juventus, è stato retrocesso in Serie B.

Però magari lo ritroveremo sabato prossimo a dirigere Venezia-Spezia. Bene ma non benissimo".

Juve, i tifosi rispondono a Paganini: 'Ma Modrić ci faceva schifo che non lo abbiamo preso?'

Le parole di Paganini hanno acceso un'interessante discussione sul web in merito all'argomento centrocampo Juve: "Paolo, ma Modrić faceva davvero schifo? Era evidente che il problema fosse la mancanza di un leader, perché non ci hanno pensato? Sono molto deluso, spero che a gennaio riescano a convincere Kroos a tornare in campo oppure che vadano su Souček del West Ham", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Hai ragione, Paolo. Ma un talento come Openda, che ci ha messo in difficoltà in Champions, non potevamo lasciarcelo scappare.

Se solo Tudor lo impiegasse nella posizione a lui più adatta…". Infine, un utente sottolinea: "Può darsi che Comolli non abbia trovato, alle sue condizioni, un centrocampista all’altezza. Il Milan ha preso un 40enne, il Napoli un 36enne: chi ha giocatori validi se li tiene. Comolli è arrivato a luglio, miracoli non ne fa".