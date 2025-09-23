Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha lanciato l'ennesima provocazione nei confronti della Juventus e di tutti quei media e tifosi che si sono indignati per il mancato rosso a Orban nell'episodio che lo ha visto coinvolto con Federico Gatti in Hellas Verona - Juve di sabato pomeriggio. Per Ziliani infatti, il difensore bianconero sarebbe uno dei più fallosi dell'intera Serie A e tante volte non avrebbe ricevuto la giusta sanzione per le infrazioni commesse.

Juventus, Ziliani: 'Se Orban da una manata a Gatti succede il finimondo'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X andando in controtendenza rispetto a tutti quei tifosi bianconeri indignati per la mancata espulsione di Orban in occasione del match giocato dalla Juve al Bentegodi sabato pomeriggio: "Se Orban dà una manata a Gatti e non viene espulso succede il finimondo (e l'arbitro finisce in B), ma quando Gatti sferra pugni a destra e a manca e nemmeno gli fischiano fallo, allora tutto bene. L'accorrere di addetti ai lavori, giornali e tv al capezzale del difensore juventino ha qualcosa di grottesco".

Paolo Ziliani ha evidenziato l’aspetto paradossale delle recenti polemiche legate a Federico Gatti, sottolineando come l’indignazione manifestata da Igor Tudor e da larga parte dei media italiani appaia, a suo giudizio, priva di fondamento.

Secondo Ziliani, l’ondata di solidarietà nei confronti di Gatti dopo la manata ricevuta da Orban nella sfida contro l’Hellas Verona avrebbe oscurato un episodio, a suo parere, ben più rilevante avvenuto nei primi minuti della stessa partita. Al nono minuto, infatti, il difensore juventino si sarebbe reso protagonista di tre falli consecutivi nell’arco di pochi secondi, tutti da ammonizione e l’ultimo addirittura meritevole di un’espulsione diretta. La regia televisiva, ha sottolineato Ziliani, aveva mostrato chiaramente le immagini, ma l’episodio è stato rapidamente archiviato.

Il giornalista ha infine osservato come, nonostante la reiterazione dei falli, l’arbitro abbia deciso di sanzionare Gatti soltanto con un cartellino giallo.

Una scelta che Ziliani ha definito un “passo avanti” rispetto al passato, poiché fino a quel momento – a suo dire – il difensore non veniva neppure ammonito né punito per interventi simili.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Gatti provoca spesso gli avversari con comportamenti altezzosi'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "Gatti provoca spesso gli avversari con i suoi atteggiamenti altezzosi, con sbracciate e colpi proibiti e spesso non viene sanzionato neppure con un giallo" scrive un utente su X. Un altro poi sottolinea: "Questo provvedimento nei confronti dell'arbitro (fatto poi ad inizio campionato) è di una gravità assoluta e nessuno sta dicendo niente...".