Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, alla Juventus di Igor Tudor sarebbe servito un giocatore come Luka Modric, centrocampista classe '85 che, con la sua classe, sta illuminando la mediana del Milan.

Juventus, Pedullà: 'A questa squadra sarebbe servita la classe di Luka Modric'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e, parlando di Luka Modric, centrocampista arrivato al Milan nella scorsa sessione di mercato, ha detto: "Molti hanno parlato di un calciatore di 40 anni che non poteva giocare in Serie A, ma secondo me se, ogni squadra in Italia avesse un suo Modric, le cose andrebbero molto meglio.

Perché l'ex Real Madrid non solo illumina il campo con la sua classe in maniera costante, ma accompagna anche i più giovani facendoli crescere. Dirò di più, se mi domandassero cosa manca alla Juventus, allora io risponderei: "Proprio un Modric". Perché il classe '85 darebbe ai bianconeri un senso di compiutezza, riuscendo a coprire delle lacune che, in questo momento, sono i veri punti deboli della formazione di Tudor. Mi riferisco al buco a centrocampo, la mancanza di equilibrio, la mancanza di verticalità, il voler insistere con delle formule che, ora, non stanno pagando e l'ostinatezza di far scendere in campo gente come Koopmeiners".

Pedullà ha proseguito: "Molti danno l'olandese in piccola ripresa, ma quanto si è visto, ad esempio, contro l'Atalanta non rispecchia minimamente l'investimento fatto lo scorso anno dalla Juventus.

Questo perché, molto probabilmente, Koopmeiners non può giocare in quella posizione. Ecco perché insisto nel dire che, alla Vecchia Signora, sarebbe servito un Modric, anche a quell'età, perché un elemento che sa istruire i giovani o i nuovi acquisti fa sempre la differenza. Se poi, gli aggiungi anche la classe del croato, allora hai fatto bingo".

Su Modric, infine, il giornalista ha sottolineato: "Dicevano che avrebbe potuto giocare 20 minuti a partita e invece bisogna onestamente sottolineare come il croato ne può giocare benissimo 90 di minuti e farlo con la sigaretta in bocca. Il classe '85, in Serie A, può scendere in campo anche con una gamba sola o con una carta d'identità non più freschissima ed ecco perché sono convinto che, se lo vedessimo nella Juve accanto a Thuram, vedremmo una squadra con un senso più compiuto".

Modric si è preso le chiavi del centrocampo rossonero

In merito alle parole di Pedullà, va evidenziato come effettivamente Luka Modric si sia preso le chiavi del centrocampo del Milan. Allegri gli ha cucito addosso un ruolo perfetto, nel quale il croato può gestire l'impostazione della manovra, anche grazie alle coperture dei suoi compagni di reparto Rabiot e Fofana. Il classe '85, in barba ad una carta d'identità non più verdissima, ad oggi non ha saltato neanche una gara, collezionando ben 425 minuti in 5 match di campionato.