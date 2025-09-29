Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Nonostante le parole di conferma fino a giugno 2026 da parte di Chiellini, il bomber serbo della Juventus continua ad essere uno dei calciatori più richiesti sul fronte mercato. Negli ultimi giorni, ci sarebbe un interesse da parte del Bayern Monaco che vorrebbe puntellare il reparto offensivo già nella finestra di mercato invernale.

Non solo Barcellona e la Premier, anche il Bayern su Vlahovic

Il classe 2000 ha iniziato bene la stagione con quattro reti in sei partite dimostrando grande professionalità ed attaccamento alla causa bianconera.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e i top team europei starebbero valutando la situazione viste le difficoltà nel rinnovo contrattuale che scade in estate. Oltre al Barcellona e ad alcune società inglesi, anche il Bayern Monaco starebbe monitorando il numero 9 bianconero e potrebbe provare a intavolare una trattativa già a gennaio. I bavaresi sono infatti alla ricerca di un giocatore offensivo che possa completare l'attacco a disposizione di Kompany.

Stando agli ultimi rumors di mercato, il club tedesco potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni per convincere la Juventus a cedere l'attaccante e battere così la concorrenza. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio, che però potrebbe approfondirsi nei prossimi mesi.

Resta da capire la posizione della Vecchia Signora ma soprattutto del calciatore.

Idea Sucic della Real Sociedad per il centrocampo

La Juventus è molto attiva anche sul fronte entrate ed in particolare sul fronte centrocampo. L'obiettivo della società bianconera è quella di puntellare la mediana e di regalare ulteriori alternative a mister Tudor. Sono diversi i nomi sul taccuino del direttore Comollì e tra questi spunta anche quello di Luka Sucic, centrocampista croato classe 2003 che si sta ritagliando un discreto spazio alla Real Sociedad.

Il 22enne ha disputato quattro partite in stagione e ha attirato alcuni club europei con buone prestazioni. Fisico, tecnica e buona visione di gioco sono caratteristiche che lo rendono un calciatore seguito e che potrebbe fare al caso della Juventus.

I bianconeri stanno valutando questa opportunità ma la trattativa non appare facile vista la volontà della Real Sociedad di cedere il calciatore solo di fronte a una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Sucic è solo uno dei tanti nomi seguiti dalla Vecchia Signora che continua a tenere d'occhio la situazione di Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe lasciare l'Al-Hilal già a gennaio a cifre contenute.