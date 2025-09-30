Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come il tecnico Igor Tudor dovrebbe accelerare sulla scelta delle gerarchie per il reparto offensivo. Lo stesso Pedullà ha poi detto la sua sulla Fiorentina e sulle difficoltà che sta riscontrando Moise Kean.

Pedullà: 'Tudor faccia delle scelte in attacco, trovare delle gerarchie è determinante'

"Tudor faccia delle scelte in attacco definitive" queste sono le parole utilizzate da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video su Youtube. Il giornalista ha proseguito: "Credo che bisognerà aspettare ancora che il tecnico croato capisca bene quali scelte compiere nel reparto offensivo ma è anche vero che il tempo non può essere infinito.

Ad esempio penso che Jonathan David non possa giocare così sporadicamente e che la Juve non possa partire un giorno con Vlahovic, uno con il canadese e quello successivo con Openda. Siamo pur sempre a ridosso di ottobre e una bozza di gerarchia li davanti dovrebbe pur esserci. Il titolare chi è? Il trequartista o il laterale chi è? Poi è normale che ci possano e debbano essere delle rotazioni in quei ruoli, ma non si può scegliere chi mandare in campo con una sorta di riffa. Da questo punto di vista ammiro Gasperini, che alla Roma fatto inizialmente delle scelte e poi è tornato indietro suoi suoi passi, mandando in campo con costanza Dovbyk e facendolo anche segnare con il Verona".

Restando in tema attaccanti ma spostandosi sulla Fiorentina, Pedullà ha detto: "Kean sembra essere tornato un brocco all'improvviso, ma di certo non è colpa ne sua ne tanto meno della tifoseria viola, che negli ultimi giorni è stata messa in mezzo da qualche personaggio.

Credo che Pioli debba darsi una svegliata perché il tempo sta finendo. Kean è reduce da una stagione straordinaria ma in questo momento sta facendo molto male e questo perché non è assistito. La Fiorentina non riesce a fare tre passaggi consecutivi e al bomber italiano non arriva uno straccio di rifornimento che gli permetta di esprimere quel talento che ha mostrato anche con la nazionale di Gattuso".

Juventus, la partita con il Villarreal potrebbe rispondere alle

Il tema sollevato da Pedullà in merito all'attacco della Juventus sta effettivamente tenendo banco in queste ore fra gli addetti ai lavori. La prossima gara che attende i bianconeri in Champions League, sul delicato campo del Villarreal, potrebbe però dare una parziale risposta agli interrogativi di chi si domanda quale sia la reale gerarchia nel reparto offensivo della vecchia signora.

Ad oggi Vlahovic partirebbe favorito ma non è da escludere un rientro di Jonathan David, messo da parte nelle ultime uscite. Openda invece, dopo la titolarità con l'Atalanta, potrebbe partire dalla panchina.