Kenan Yildiz è ormai il punto di riferimento della Juventus.

Il numero dieci si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista dimostrando una crescita esponenziale sia dal punto di vista della personalità che tecnico. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e i top club europei sarebbero pronti ad offerte importanti da presentare già a giugno prossimo.

Oltre al Barcellona e al Liverpool, al tavolo delle pretendenti si sarebbe di recente seduto anche l'Arsenal, nonostante questo però l'indirizzo della Juventus è chiaro: trattenere il turco e costruire attorno a lui la squadra del futuro.

Arsenal su Yildiz, possibile offerta a giugno

In particolare l'Arsenal sarebbe pronto a sborsare 70-80 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il suo gioiellino.

Come accennato però, il club bianconero non ha alcuna intenzione di dar via il proprio gioiello. Anzi, ha già pronto un rinnovo di contratto fino al 2030 per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro più bonus.

Una mossa che rimarca la centralità del trequartista turco all'interno del progetto e soprattutto la volontà del club di puntare su di lui per il presente e per il futuro.

Yildiz rappresenta ad oggi il fulcro del 3-4-2-1 di Tudor; la sua qualità, velocità e capacità di servire assist per i compagni stanno risultando fondamentali per far tornare grande la Vecchia Signora, in Italia e in Europa.

Semmai la Juventus ad oggi presenta il problema opposto, quello di dipendere eccessivamente dalle giocate dell'ex Bayern Monaco. Anche per questo Tudor starebbe pensando a delle modifiche, con Zhegrova che potrebbe iniziare dal primo minuto il prossimo match contro l'Atalanta.

Tudor e la missione Zhegrova, l'ex Lille è pronto a prendersi una maglia da titolare

Venendo dunque al campo, la Juventus si prepara per il delicato match contro la Dea.

Le ultime due gare hanno mostrato delle lacune difensive, ma anche davanti lo staff tecnico medita dei cambiamenti.

Igor Tudor si sarebbe così convinto a lanciare dal primo minuto Edon Zhegrova: nel primo match giocato, quello contro il Borussia Dortmund, in pochi minuti il kosovaro è stato decisivo, con una sterzata che ha mandato al bar l'avversario e dalla quale è poi nato il gol del pareggio di Kelly.

L'ex Lille ha ormai superato la pubalgia patita lo scorso anno e si starebbe allenando con due differenti preparatori per farsi trovare pronto.