Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Michelangelo Rampulla a TMW Radio, il tecnico della Juventus Igor Tudor non cambierà la formazione nella gara di sabato contro l'Inter e questo al netto delle assenze che la formazione bianconera dovrà superare nel reparto offensivo.

Rampulla: 'La partita con l'Inter non è quella adatta per fare esperimenti di formazione'

L'ex calciatore Michelangelo Rampulla è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e parlando dei possibili cambiamenti tattici che Tudor potrebbe effettuare in Juventus-Inter di sabato pomeriggio a causa delle assenze nel reparto offensivo ha detto: "Non credo che sia la partita adatta per stravolgere una situazione che sta portando i suoi frutti.

Tudor non farà esperimenti sulla squadra, Vlahovic me lo aspetto dalla panchina ma poi vedremo. Credo giocherà ancora con una punta e due trequartisti".

Rampulla ha poi analizzato il derby d’Italia, sottolineando come la pressione ricadrà maggiormente sull’Inter, reduce da una sconfitta nell’ultima sfida casalinga contro l'Udinese. Secondo l’ex portiere bianconero, i nerazzurri avrebbero dunque più da perdere, mentre la Juventus, forte di due vittorie nelle prime due gare, potrebbe affrontare l’incontro con uno stato d’animo più sereno, pur riconoscendo l’importanza della partita. Rampulla ha inoltre ricordato che, come in tutti i derby, difficilmente esiste una favorita netta.

Interrogato sulla posizione di Cristian Chivu, Rampulla ha minimizzato il peso delle voci di un possibile esonero, sostenendo che spesso si attribuisce troppa importanza al ruolo dell’allenatore.

L’esperienza del tecnico, ha spiegato, può certamente incidere, ma a fare la differenza sono i calciatori, chiamati ad assumersi le proprie responsabilità. L’ex estremo difensore ha ribadito che a questi livelli i discorsi motivazionali hanno un valore relativo: sono i calciatori a dover reagire sul campo, dimostrando fame e determinazione.

Rampulla ha infine evidenziato la qualità della rosa nerazzurra, ritenuta di altissimo livello, e ha sottolineato come la mentalità vincente debba essere un requisito costante. "Più si vince, più cresce la voglia di continuare a vincere", ha dichiarato, ricordando la propria esperienza alla Juventus, dove l’unico obiettivo era sempre quello di conquistare nuovi trofei.

Per questo motivo, secondo lui, non è pensabile che un gruppo di campioni possa considerarsi appagato dopo aver conquistato uno o due scudetti.

Juve, sulla destra tante defezioni

Le parole di Rampulla arrivano a seguito di diverse indiscrezioni che vorrebbero Tudor pronto a cambiare le carte in tavola a causa delle defezioni in attacco [VIDEO]. Francisco Conceicao rischia infatti di non essere della gara a causa di un fastidio muscolare che lo ha fatto rientrare in anticipo dal ritiro col Portogallo, mentre Zhegrova, il suo sostituto naturale, non sarebbe ancora pronto per una partita dal primo minuto. Cambiaso, jolly sfruttabile in tutte le posizioni, dovrà infine scontare l'ultima giornata di squalifica per il rosso diretto rimediato contro il Parma.